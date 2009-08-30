لیلا مردانیان به خبرنگار مهر گفت: این مجموعه به کارگردانی شهره لرستانی به سفارش گروه کودک و نوجوان شبکه دو تهیه می‌شود و هدف از ساخت آن آشنایی بچه‌ها با دنیای حیات وحش و زندگی حیوانات است و به سئوالات آنها پاسخ داده می‌شود. تولید این پروژه بعد از تصویب در شورای طرح و برنامه آغاز می‌شود.

وی در ادامه افزود: این برنامه به صورت غیر مستقیم به بچه‌ها آموش می‌دهد تا اطلاعات علمی‌شان افزایش یابد. علاوه بر آن یک داستان هم نقل می‌شود. مجری بازیگر این برنامه مهندس ضیایی کارشناس محیط زیست است. من مخالف این مسئله هستم که همیشه باید از مجری شناخته شده برای برنامه استفاده کرد. باید مجریان توانا را شناسایی و در برنامه بهره ببریم.

این تهیه‌کنندهافزود: با توجه به نو بودن طرح خواستیم از یک مجری جدید هم استفاده کنیم. در این برنامه در کنار مجری بازیگر عروسکی هم به نام شپلک حضور دارد.

