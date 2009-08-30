به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، این مجموعه ظهر یکشنبه با حضور استاندار آذربایجان شرقی، مدیران سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی و برخی مدیران ارشد استان و شهرستان آذرشهر، به بهره برداری رسید.

رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری آذربایجان شرقی در مراسم افتتاح این کمپ بیان داشت: افزایش زیرساختهای گردشگری به عنوان یکی از مسائل مورد تاکید دولت با جدیت پیگیری می شود و امروز شاهد افتتاح یکی دیگر از این زیرساختها هستیم.

تراب محمدی در مورد مشخصات این کمپ عنوان کرد: کمپ گردشگری آذرشهر در زمینی به مساحت تقریبی دو هکتار احداث شده است و شامل فضاهای متنوع و مورد نیاز گردشگران است.

به گفته محمدی، بخش سرویس بهداشتی این مجموعه در حدود 70 مترمربع مساحت دارد و در کنار نمازخانه 85 مترمربعی مجموعه، برآورده کننده نیازهای مسافران و گردشگران خواهد بود.

دبیر کارگروه میراث فرهنگی و گردشگری آذربایجان شرقی تاکید کرد: برای حل مشکل پسماندهای این کمپ، سیستم سپتیک تانک به حجم تقریبی 200 مترمکعب برای این مجموعه تعریف شده است که می تواند از بروز هرگونه مشکلی در این رابطه جلوگیری کند.

وی افزود: کمپ گردشگری آذرشهر با توجه به مناظر زیبای اطرافش دارای بیش از 20 آلاچیق برای رفع خستگی و اقامت کوتاه مدت گردشگران نیز است تا ساده تر و در مکانی که با امکانات مورد نیاز آنها تجهیز و آماده شده است، به تماشای زیبایی های خدادای آذربایجان شرقی بپردازند.

محمدی ضمن تقدیر از مشارکت شهرداری آذرشهر در ایجاد این کمپ، بر عزم سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در گسترش امکانات مورد نیاز گردشگران تاکید کرد و گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام گرفته تا پایان سال جاری کمپهای دیگری در نقاط مختلف استان با توجه به اولویت بندی های صورت گرفته افتتاح می شود تا شاهد رضایت خاطر گردشگران در سراسر استان باشیم.

عملیات اجرایی کمپهای گردشگری و دیگر زیرساختهای مورد نیاز این حوزه به وسیله سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی و با همکاری برخی نهادهای دولتی و بخش خصوصی در استان پیگیری می شود و برای استفاده در اختیار عموم هموطنان و گردشگران قرار می گیرد.