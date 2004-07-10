تشكيل 5 هزار پرونده تخلفات تبليغاتي پزشكان ، در سال گذشته

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر دكتر امير حسين كامبوزيا امروز در يك نشست مطبوعاتي افزود: در حال حاضر وزارت بهداشت و درمان هماهنگي لازم را با وزارت ارشاد اسلامي انجام داده است كه بر اساس آن هيچ نشريه پزشكي حق درج آگهي تبليغاتي براي پزشكان، بيمارستان ها ، موسسه پزشكي و يا كلنيكي ندارد مگر اينكه مجوز كتبي از سوي نظام پزشكي داشته باشند ، ضمن آنكه تبليغ در نشريات غير پزشكي هم تخلف و با آن برخورد مي شود .

وي گفت : برخي از موسسات خدماتي درماني كه تبليغاتشان در رسانه ها به خصوص صدا و سيما منتشر مي شود، با بررسي هاي نظام پزشكي مشخص شد كه اين موسسه ها هنوز مجوزي هم از سوي وزارت بهداشت و درمان ندارند .

وي اظهار داشت: پزشكان بايد بر اساس برگه هاي جدا شده از دفترچه بيمه بيماران و ارائه آن به سازمان هاي بيمه گر در صورتي كه اين هزينه ها تا سقف 21 ميليون ريال باشد، پنج درصد آن را به عنوان ماليات به اداره مالياتي پرداخت كنند و در صورتي كه اين ميزان كمتر از دوميليون و 100 هزار تومان باشد مالياتي به آنها تعلق نمي گيرد.

دكتر كامبوزيا گفت: هم اكنون پزشكان را موظف كرده ايم كه درآمد هايشان را به اطلاع ما برسانند و اعتماد را ميان پزشك و سازمان هاي بيمه گر ايجاد كرده ايم كه اين پزشكان بر اساس جدول تعيين شده از سوي اداره مالي همانند ديگر كارمندان ماليات پرداخت مي كنند .