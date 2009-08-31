غلامرضا مشایخی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به اینکه روستاهای فامرین، ینگی‌ملک و خسروبیگ از توابع شهرستان کمیجان به شبکه گاز کشور متصل شدند، افزود: گازرسانی به این سه روستا از محل منابع داخلی شرکت گاز استان مرکزی اجرا و بالغ بر 14 میلیارد و 254 میلیون ریال هزینه شده است.

وی از اجرای 31 هزار و 263 متر خط تغذیه و شبکه گاز از نوع پلی‌اتیلن به منظور گازرسانی به این روستاها خبر داد و اضافه کرد: سه عدد ایستگاه تقلیل فشار تی بی اس با ظرفیتهای مختلف نیز نصب شده است.

وی با اشاره به اینکه با نصب 760 عدد علمک گاز بیش از 760 خانوار ساکن در این روستاها از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند می‌شوند، اظهار داشت: با جایگزینی این سوخت به جای دیگر سوختها سالانه یک میلیون و 520 هزار لیتر در مصرف فرآورده‌های نفتی صرفه‌جویی اقتصادی خواهد شد.

مشایخی از گازرسانی به دو روستای شهرستان خنداب استان مرکزی خبر داد و گفت: روستاهای حسینیه و گذردر از توابع شهرستان خنداب استان مرکزی از محل منابع داخلی شرکت گاز استان مرکزی مورد بهره‌ برداری قرار گرفتند.

مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی با اشاره به اینکه برای تامین کالا و اجرای این پروژه بالغ بر چهار میلیارد و 327 میلیون ریال هزینه شده است، خاطرنشان کرد: برای گازرسانی به این دو روستا 11 هزار و 100 متر شبکه گاز از نوع پلی‌اتیلن اجرا و یک عدد ایستگاه تقلیل فشار تی بی اس به ظرفیت دو هزار و 500 متر مکعبی نصب شده است.

وی عنوان کرد: با نصب 200 عدد علمک گاز بیش از 200 خانوار ساکن در این دو روستا از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند می‌شوند و با جایگزینی این سوخت به جای دیگر سوختها سالانه 400 هزار لیتر در مصرف فرآورده‌های نفتی صرفه‌جویی اقتصادی می‌شود.