به گزارش خبرنگار مهر در رشت، در کیاشهر 10 طرح عمرانی با هزینه پنج میلیارد و 100 میلیون ریال به بهره برداری رسید و بهره برداری از شبکه آب آشامیدنی روستای امیرکیاسر، افتتاح یک واحد تولید کنسرو ماهی و واگذاری هفت واحد مسکونی مددجویان بهزیستی و کمیته امداد تجهیز مرکز اورژانس و یک دستگاه آمبولانس از جمله این طرحهاست.

به مناسبت هفته دولت همچنین مرکز مخابرات 512 شماره ای روستای رودپشت بخش خشکبیجار با هزینه ای افزون بر 346 میلیون ریال از 256 به 513 ارتقا و به بهره برداری رسید و تا دو هزار شماره قابل واگذاری است که 244 خانوار این روستا می توانند از این مرکز به روز امتیاز دریافت کنند.

امسال نیز پنج طرح عمرانی در زمینه های آسفالت و راه سازی و ساخت و تعمیر کوچه ها و معابر و اجرای طرح دفع آبهای سطحی و تکمیل و تجهیز پارک ساحلی ماسال با هزینه پنج میلیارد ریال به بهره برداری رسید.