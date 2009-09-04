حل مشکل اشتغال به شیوه تعاونی

غلامحسین حسینی نیا در گفتگو با مهر یکی از برنامه های اصلی وزارت تعاون را جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی جهت فعالیت و اشتغال در بخش تعاون اعلام کرد و گفت: بخش اعظم فارغ التحصیلان دانشگاهی مشمول بند 2 اصل 44 قانون اساسی هستند که دولت موظف است برای این گروه که توان کار دارند ولی امکانات و قدرت مالی ندارند زمینه اشتغال فراهم کند.

معاون آموزش، تحقیقات و ترویج وزارت تعاون اظهار داشت: 3 میلیون و 500 هزار نفر فارغ التحصیل دانشگاهی در کشور داریم که حجم عظیمی از نیروی آماده به کار و متخصص را در خود جای داده است.

اشتغال فارغ التحصیلان در تعاونی ها

حسینی نیا در ادامه راه حل مشکل بیکاری کشور را برنامه ریزی از سوی دولت برای تولید اشتغال انبوه دانست و بیان داشت: دولت از طریق بخش تعاون می تواند برای کارجویان فارغ التحصیل دانشگاهی اشتغال ایجاد کند.

به گفته وی انجام فعالیتهای گروهی از سوی فارغ التحصیلان دانشگاهی می تواند راهکار خوبی باشد چرا که ممکن است یک نفر مهندس عمران و یا مکانیک قطعه ساز به تنهایی نتواند فعالیتی را شروع کند ولی با تکیه بر کارگروهی به صورت راه اندازی یک تعاونی می توانند اقدام کنند.

معاون وزیر تعاون خاطر نشان کرد: کسانی که در یک سطح از تخصص ها و مهارت هستند نیز می توانند با انجام فعالیتهای گروهی کار اقتصادی داشته باشند.

حسینی نیا تصریح کرد: وزارت تعاون نیز برای توسعه اشتغال در بخش تعاون سعی کرده با راه اندازی تعاونی های مختلف در دانشگاهها بستر فعالیتهای تعاونی را فراهم کند.

وی در توضیح بیشتر بسترسازی وزارت تعاون برای جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی به اشتغال در تعاونی ها به انعقاد تفاهم نامه ها و هماهنگی های صورت گرفته با دانشگاهها و وزارت علوم اشاره کرد.