قاضی فریدون پروینیان در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: از تعداد 36 هزار و 704 پرونده ثبت شده در سیستم مدیریت پرونده های قضائی (CMS) تعداد 32 هزار و 143 فقره پرونده نیز ثبت دادنامه ای شده که همین امر باعث شده قزوین از نظر میزان ثبت پرونده و ثبت دادنامه در بین سایر استانها رتبه بالایی را کسب کند.

قاضی پروینیان در مورد سیستم مدیریت پرونده های قضایی تصریح کرد: ثبت تمامی پرونده های وارده در طول روز در سیستم رایانه ای تحت برنامه (CMS) به عنوان مدیریت پرونده های قضایی محسوب می شود که از این طریق تمامی کارهایی که قبلا به صورت دستی صورت می گرفت وارد سیستم شده و ضمن تسریع در روند رسیدگی این امکان در شبکه فراهم می شود تا از طریق مجموعه دستگاههای قضایی بتوان به پرونده ها دسترسی پیدا کرد.

معاون قضایی رئیس کل داد گستری استان قزوین اظهارداشت: سیستم مدیریت پرونده های قضایی (CMS) با هدف تسهیل در کارارباب رجوع و دسترسی آسان و سریع به پرونده های شورای حل اختلاف از آبان 87 در شورای حل اختلاف استان قزوین به عنوان یکی از اولین استانهای کشور راه اندازی شده است.

وی یادآورشد: تاکنون استان های تهران، فارس، خوزستان و آذربایجان غربی به این سیستم مجهز شده اند و امسال چند مرکز دیگر نیزاز این تجهیزات بهره مند خواهند شد

رئیس کل شوراهای حل اختلاف استان در خصوص کاربرد این سیستم گفت: استفاده از سیستم الکترونیکی و جمع آوری دفاتر ثبت و دادنامه و اندیکاتور، دسترذسی جامع به پرونده های مورد نظر، همچنین بدست آوردن آمارهای دقیق از طریق این برنامه وامکان پیگیری پرونده توسط ارباب رجوع از طریق اینترنت از جمله کاربردهای سیستم مدیریت پرونده های قضائی است.

قاضی پروینیان خاطر نشان کرد: سیستم (CMS) هم اکنون در مجتمع قضائی شهید رجائی شهر قزوین راه اندازی شده و در آینده نزدیک در شهرهای اقبالیه و محمود آباد نمونه نیز راه اندازی خواهد شد.

سیستم مدیریت پرونده های قضایی تا پایان سال در سایر مناطق استان هم راه اندازی خواهد شد.