به گزارش خبرگزاری مهر، این روبات کودک را که iCub نام دارد مهندسان دانشگاه جنوا و تیمی از نورولوژیستهای دانشگاه فرارا پنج سال قبل ساختند. این روبات پنج ساله که از فولاد و سیلیکون ساخته شده است در حال یادگیری زبان و بازی با توپ و لگو است.

این روبات برخلاف سایر روباتهای انسان نما مجهز به مغزی است که توانایی آموختن دارد.

محققان در این خصوص اظهار داشتند: "این روبات کودک به یک توپ در حرکت توجه کرده و با چشم آن را دنبال می کند. سپس دست خود را دراز می کند و آن را می گیرد. اولین بار حرکت را اشتباه انجام داد اما رایانه ای که آن را هدایت می کند قادر است خطاها را محاسبه کند و با انجام تلاشهای جدید آنها را کاهش دهد. تمام این کارها را مغز رایانه ای روبات بدون نیاز به کمکهای خارجی برنامه نویسان انجام می دهد."

به گفته این محققان، تئوریهای بسیاری به دنبال توضیحی برای فرایندی هستند که وقتی انسان موضوع جدیدی را می آموزد در مغز رخ می دهد. بهترین روش برای نشان دادن این فرایند استفاده از یک سیستم هوش مصنوعی است."

دانشگاه پلیماوث انگلیس و موسسه علوم و فناوریهای شناختی شورای تحقیقات ملی ایتالیا با استفاده از نرم افزاری برپایه تئوری دستور زبان همگانی "نوام چامسکی" به یک نمونه این روبات کودک زبان و سخن گفتن را یاد می دهند.

در این آزمایش، محققان به این روبات کودک یک "فنجان آبی" را نشان دادند و واژه "فنجان آبی" را تا زمانی که توانست آن را در مغز خود ذخیره کند تکرار کردند.

آموزش استفاده از دستها را محققان دانشگاه جنوا به این روبات کودک آموزش می دهند.

براساس گزارش لارپوبلیکا، یکی از شرایط برنامه اروپایی که برای توسعه iCub بیش از 5/8 میلیون یورو سرمایه گذاری کرده این است که تمام لابراتوارها می تواند در رشد شناختی این روبات کودک شرکت کند. هر گروه شرکت کننده در این پروژه می تواند یک کیت مونتاژ iCub را از دانشگاه جنوا دریافت کند.

در حال حاضر هفت دانشگاه اروپایی دیگر در انتظار دریافت کیتهای مونتاژ iCub هستند. تا پایان سال 2010 تعداد نمونه هایی که از این روبات ساخته می شوند به رقم 20 خواهد رسید و حتی قرار است در ترکیه و آمریکا نیز دو نمونه از آن مونتاژ شوند.