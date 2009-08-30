به گزارش خبرنگار مهر در اهر، مدیر آب و فاضلاب اهر ظهر یکشنبه در مراسم بهره برداری از این مجتمع گفت: این تصفیه خانه با صرف اعتباری بالغ بر پنج میلیارد ریال عملیات اجرایی خط انتقال آب از تصفیه خانه به مخزن پنج هزار و 600 شبکه توزیع به طول دو هزار و 600 متر با لوله داکتیل به اتمام رسید.

وی همچنین از اتمام پروژه آب رسانی به شهرک شیخ شهاب الدین اهری خبر داد و افزود: این پروژه با صرف اعتباری بالغ بر دو میلیارد و 500 میلیون ریال با هزار و 200 متر خط انتقال سه ماه زودتر از موعد پیش بینی شده در عرض پنج ماه به بهره برداری رسید که با اتمام این پروژه یکی از خواسته های چندین ساله جمعیت سه هزار نفری این شهرک برای تامین آب دائم تحقق یافت.

وی همچنین با اشاره به قدمت بالای 40 ساله شبکه توزیع آب شهر اهر و عدم جوابگویی آن به ظرفیت فعلی شهر 100 هزار نفری اهر به برکت سفر رئیس جمهوری به منطقه اعتبارات لازم برای اصلاح شبکه توزیع داخل شهر تخصیص یافته که با اختصاص اعتبارات لازم 35 کیلومتر از شبکه توزیع آب شهری اهر اصلاح و نوسازی می شود.

مدیرعامل آب و فاضلاب آذربایجان شرقی نیز در این مراسم اعلام کرد: با توجه به فرسوده بودن شبکه توزیع آب شهرستان اهر بالغ بر 20 میلیارد ریال برای شبکه توزیع این شهرستان اختصاص یافته که با اجرای این پروژه یکی از مشکلات عمومی چندین ساله این شهرستان رفع می شود.

رضا پور رجب از کسب رتبه ممتاز این شهرستان در انشعاب فاضلاب خبر داد و افزود: در برنامه چهارم توسعه برخورداری از انشعاب فاضلاب در سطح استان 38 درصد پیش بینی شده بود که این رقم با تلاش دست اندرکاران آب و فاضلاب استان به 44 درصد رسیده و شهرستان اهر با 5/78 درصد انشعاب فاضلاب رتبه اول را در بین شهرستانهای استان داراست.

صفر اصغری فرماندار اهر نیز اجرای پروژه های مختلف آب و فاضلاب در کمترین زمان ممکن را از افتخارات این سازمان در راستای خدمت رسانی به مردم و رضایتمندی آنها اعلام کرد و افزود: به برکت دولت نهم بالغ بر 300 میلیارد ریال در پروژه های خط انتقال آب و فاضلاب و آبرسانی به شهر اهر و هوراند و تصفیه خانه هزینه شده که همه اینها نشان از توجه دولت به حل مشکلات عمومی در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته است.