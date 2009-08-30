نشست سه جانبه آلمان، مصر و رژیم صهیونیستی برای بررسی تبادل اسرا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فلسطین الیوم، یک منبع امنیتی مصر خاطرنشان کرد: "ارنست اورلاو" رئیس سازمان اطلاعات آلمان روز گذشته وارد قاهره شد تا در مورد موضع این کشور در قبال تبادل اسرا گفتگو کند.

به گفته این منبع، اورلاو با "هاگای هداس" مسئول مذاکره کننده اسرائیلی در مورد تبادل اسرا و "عمر سلیمان" رئیس ساز مان اطلاعات مصر نشست سه جانبه ای برگزار کرد.

در این نشست پیشنهادات آلمان برای به اتمام رساندن قرارداد تبادل اسرا میان حماس و رژیم صهیونیستی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

میانجیگر آلمانی در این نشست پیشنهاد تبادل "گلعاد شالیت" نظامی اسرائیلی به اسارت گرفته شده توسط مبارزان فلسطینی در ازای 450 اسیر فلسطینی را مطرح کرده است.

همچنین منابع صهیونیست از فشار آلمان به حماس در مسئله تبادل اسرا و مهلت سه روزه ای در این زمینه خبر می دهند.

از سوی دیگر قرار است عمر سلیمان برای دیدار با "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی به زودی راهی فلسطین اشغالی شود.