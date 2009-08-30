سردارعلی علی ‌اکبریان در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: این میزان موادمخدر از شهرستانهای مختلف استان کشف شده و به دنبال آن نیز 330 قاچاقچی و متخلف مرتبط نیز شناسایی و دستگیر شدند.

وی خاطرنشان کرد: ماموران انتظامی استان یزد در راستای ارتقا امنیت اجتماعی با کنترل خودروها و مسافران عبوری و گشت و کمین‌های متوالی موفق شدند در مردادماه سه هزار و 35 کیلوگرم موادمخدر کشف کنند.

وی بیان داشت: موادمخدر کشف شده شامل هزار و 990 کیلوگرم تریاک، 528 کیلوگرم مرفین، 394 کیلوگرم حشیش، 105 کیلوگرم هروئین، بیش از 9 کیلوگرم گراس، سه کیلوگرم سوخته تریاک، دو کیلوگرم کراک و سایر موادمخدر از جمله شیره و شیشه بوده است.

فرمانده انتظامی استان یزد عنوان کرد: در طول مردادماه گذشته همچنین 313 نفر مرد و 17 نفر زن دستگیر، چهار باند موادمخدر منهدم، 33 حلقه وافور، 31 عدد آمپول روان‌گردان کشف و 28 دستگاه خودرو و یک‌ دستگاه موتورسیکلت از قاچاقچیان توقیف شد.

وی عنوان کرد: استان یزد به دلیل قرار گرفتن در مسیر ترانزیت موادمخدر از شرق به غرب همواره محل عبور کاروانهای موادمخدر است اما ماموران نیروی انتظامی با جدیت هرچه تمامتر تلاشهای خود را در زمینه کشف و جلوگیری از توزیع انواع موادمخدر افزایش داده ‌اند.

علی اکبریان از کشف بیش از 363 کیلوگرم مرفین طی چند روز گذشته در شهرستان خاتم خبر داد و اظهار داشت: این میزان مرفین از زیر محموله یک خودروی سنگین در این شهرستان کشف شد.

وی بیان داشت: ماموران یگان امداد این شهرستان در محور شهربابک به هرات از یک دستگاه کامیون 363 کیلو و 430 گرم مرفین شامل 250 بسته که به طرز ماهرانه‌ ای زیر محموله خودرو جاسازی شده بود، کشف و ضبط کردند.

علی اکبریان ادامه داد: راننده خودرو با یک سرنشین با محموله کیسه ‌های فسفات دی‌ کلسیم از بندرعباس عازم اصفهان بودند که مورد ظن ماموران قرار گرفتند و دستگیر شدند.

وی خاطرنشان کرد: پرونده کشف این میزان مرفین پس از تکمیل تحویل مقامات قضایی استان یزد خواهد شد.

خاتم جنوبی ‌ترین شهرستان استان یزد و با استان کرمان هم ‌مرز است و به دلیل نزدیک بودن به مرزهای شرقی، سالانه حجم زیادی موادمخدر از انواع مختلف در این شهرستان کشف می‌ شود.

مرفین مهمترین ترکیب موثر تریاک و مخدری بسیار قوی است به نحوی‌ که درصد مرفین موجود در تریاک خشک شده ممکن است بین چهار تا 21 درصد باشد.