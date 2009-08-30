به گزارش خبرنگار مهر، محمود حیدری امروز در نشست تشریح برنامه های هفته تعاون در جمع خبرنگاران گفت: با هدف تحقق اهداف اصل 44 در بخش تعاون، نهم تا پانزدهم شهریور ماه سالجاری در هفته تعاون جشنواره تعاونی های برتر را خواهیم داشت.

مدیرکل تعاون استان تهران اظهار داشت: حضور مردم در اقتصاد ملی برای تحقق سیاستهای بخش تعاون و فراهم شدن زمینه های رشد این بخش بسیار حائز اهمیت است، ضمن اینکه از این طریق می توان انتظار داشت که حجم زیادی از بیکاران و افراد جویای کار جذب بخش تعاون شوند.

حیدری در ادامه به نقش رسانه ها در فراهم کردن زمینه های اشاعه فرهنگ تعاون در بین مردم اشاره کرد و بیان داشت: بخش تعاون در راستای افزایش سهم خود در اقتصاد ملی و گسترش تعاونی ها برنامه های زیادی را در دست اجرا دارد.

وی برنامه های رادیویی و تلویزیونی در زمینه آموزش تعاون، مدرسه تعاون و سازماندهی تشکیلات تعاونی در دانشگاهها را از برنامه های اجرا شده و در دست اقدام بخش تعاون برای افزایش بهره وری و توسعه در تعاونی ها اعلام کرد.

این مقام مسئول در بخش تعاون خواستار حمایت سیاستگذاران از بخش تعاون شد و افزود: ‌اداره کل تعاون استان تهران در جهت افزایش توانمندی تعاونی ها 57 طرح را با هدف ایجاد 2 هزار شغل و سرمایه گذاری 64 میلیارد تومانی راه اندازی کرده است.

مدیرکل تعاون استان تهران این طرحها را در زمینه های کشاورزی، آموزشی، خدماتی و غیره دانست و به مجموعه مسکونی 2 هزار و 300 واحدی فرهنگیان در نظرآباد کرج اشاره کرد که در حال حاضر 500 واحد آن به بهره برداری رسیده است.

به گفته وی 3 ساختمان اداری که در سفر اول هیات دولت برای بخش تعاون در تهران تدارک دیده شده بود به زودی به بهره برداری خواهد رسید.

این مقام مسئول در پایان به انتخاب و معرفی تعاونی های برتر در گرایشهای مختلف در هفته تعاون سالجاری اشاره کرد و گفت: در هفته تعاون سالجاری بسیاری از تعاونگران شرکت خواهند کرد.