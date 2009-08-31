رضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: بیشتر املاک عادی که زیر حد نصاب استانداردهای شهرسازی به ساخت و ساز اقدام کرده اند، در قسمت حاشیه شهر همدان متمرکز هستند.

وی اعلام کرد: عدم اطلاع رسانی توسط مطبوعات و رسانه های جمعی و همچنین عدم آموزش شهروندی توسط شهرداری در این زمینه، موجب شده تا ساخت و سازهای غیر مجاز در حاشیه شهر به وجود آید.

عضو شورای شهر همدان یادآور شد: هزار و 424 ساخت و ساز غیر مجاز شناسایی شده که اخطاریه برای این املاک غیر مجاز داده شده است.

وی اضافه کرد: طی سالهای 87 و 88 ساخت و سازهای غیر مجاز نسبت به سنوات قبل کاهش چشمگیری داشته و علت آن نیز جدیت پلیس ساختمان، اطلاع رسانی و ممانعت از واگذاری انشعابات است.

میرزایی با اشاره به برخی از وظایف شهرداری ها گفت: اداره کنترل و نظارت شهرداری در دو بخش سد معبر و پلیس ساختمان، وظیفه جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز را بر عهده دارد.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان خاطرنشان کرد: خرید و تملک اراضی قامع اطراف شهر، توسط اداره املاک شهرداری و ادارات مربوطه انجام می گیرد.