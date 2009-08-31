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۹ شهریور ۱۳۸۸، ۱۰:۵۹

5 هزار قرآن آموز در کلاسهای قرآنی تبلیغات اسلامی گیلان شرکت کردند

5 هزار قرآن آموز در کلاسهای قرآنی تبلیغات اسلامی گیلان شرکت کردند

رشت - خبرگزاری مهر: مسئول دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی گیلان از شرکت پنج هزار قرآن آموز در کلاسهای دارالقرآن الکریم این اداره کل خبر داد.

حمید کوه پیما در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: از ابتدای سال جاری تا کنون 246 کلاس نسبت به آموزش عمومی و تخصصی قرآن کریم در سطح استان گیلان برگزار شده است.

وی با اشاره به اینکه این کلاسها در راستای نهضت قرآن آموزی (آموزش روخوانی سطح یک، آموزش روانخوانی سطح دو و مفاهیم سطح یک) و همچنین برگزاری دوره های تخصصی تجوید صوت و لحن و تربیت قرآن کریم و ارتقای تلاوت قاریان استان است.

این مسئول خاطرنشان کرد: این کلاسها که در 12 شهرستان استان از جمله شهرستانهای رشت، لنگرود، لاهیجان، فومن، رودسر، رودبار، رضوانشهر، تالش، انزلی، املش، آستانه اشرفیه و آستارا در حال برگزاری است.

وی همچنین بیان داشت: تعداد پنج هزار و 693 فقره گواهینامه در قالب کلاسهای نهضت قرآن آموزی به قرآن آموزان صادر شد که مربوط به رشته آموزش روخوانی سطوح یک و دو و مفاهیم سطح یک است.

کوه پیما ادامه داد: دوره های در حال برگزاری موسسات، مراکز قرآنی مردمی و خانه های قرآن روستایی و مساجد استان تشکیل می شود.

وی همچنین از اهدای پنج هزار جلد قرآن کریم به مراکز قرآنی گیلان خبر داد و گفت: در آستانه حلول ماه مبارک رمضان پنج هزار جلد قرآن کریم به موسسات و مراکز قرآنی مردمی و خانه های قرآن روستایی مساجد، تکایا و حسینیه ها و نیز دستگاه های دولتی استان اهدا شده است.

مسئول دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی گیلان خاطرنشان کرد: با توجه به واگذاری امور اجرایی موسسات و مراکز قرآنی مردمی و خانه های قرآن، این قرآنها به اتحادیه استانی واگذار شده است.

وی یادآور شد: استان گیلان بیش از 100 موسسه و مراکز قرآنی مردمی و خانه قرآن روستایی دارای مجوز از سازمان دارالقرآن الکریم کشور و اداره کل تبلیغات اسلامی استان دارد که به امر آموزش قرآن کریم و مفاهیم فعالیت دارند.

کد مطلب 938634

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