5 هزار قرآن آموز در کلاسهای قرآنی تبلیغات اسلامی گیلان شرکت کردند

حمید کوه پیما در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: از ابتدای سال جاری تا کنون 246 کلاس نسبت به آموزش عمومی و تخصصی قرآن کریم در سطح استان گیلان برگزار شده است.

وی با اشاره به اینکه این کلاسها در راستای نهضت قرآن آموزی (آموزش روخوانی سطح یک، آموزش روانخوانی سطح دو و مفاهیم سطح یک) و همچنین برگزاری دوره های تخصصی تجوید صوت و لحن و تربیت قرآن کریم و ارتقای تلاوت قاریان استان است.

این مسئول خاطرنشان کرد: این کلاسها که در 12 شهرستان استان از جمله شهرستانهای رشت، لنگرود، لاهیجان، فومن، رودسر، رودبار، رضوانشهر، تالش، انزلی، املش، آستانه اشرفیه و آستارا در حال برگزاری است.

وی همچنین بیان داشت: تعداد پنج هزار و 693 فقره گواهینامه در قالب کلاسهای نهضت قرآن آموزی به قرآن آموزان صادر شد که مربوط به رشته آموزش روخوانی سطوح یک و دو و مفاهیم سطح یک است.

کوه پیما ادامه داد: دوره های در حال برگزاری موسسات، مراکز قرآنی مردمی و خانه های قرآن روستایی و مساجد استان تشکیل می شود.

وی همچنین از اهدای پنج هزار جلد قرآن کریم به مراکز قرآنی گیلان خبر داد و گفت: در آستانه حلول ماه مبارک رمضان پنج هزار جلد قرآن کریم به موسسات و مراکز قرآنی مردمی و خانه های قرآن روستایی مساجد، تکایا و حسینیه ها و نیز دستگاه های دولتی استان اهدا شده است.

مسئول دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی گیلان خاطرنشان کرد: با توجه به واگذاری امور اجرایی موسسات و مراکز قرآنی مردمی و خانه های قرآن، این قرآنها به اتحادیه استانی واگذار شده است.

وی یادآور شد: استان گیلان بیش از 100 موسسه و مراکز قرآنی مردمی و خانه قرآن روستایی دارای مجوز از سازمان دارالقرآن الکریم کشور و اداره کل تبلیغات اسلامی استان دارد که به امر آموزش قرآن کریم و مفاهیم فعالیت دارند.