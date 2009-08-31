93 واحد صنفی در گیلان پلمپ شد

سرهنگ یدالله حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح ایثار به منظور مقابله با تهاجم فرهنگی استکبار جهانی علیه نظام در بخش فروش کالاهای کودکان و نوجوانان اجرا شده است.

وی اظهار داشت: دشمنان به روشهای مختلف نظیر ورود اجناس، کالاها و وسایل مختلف با نشانهای غیرمجاز قصد ضربه زدن به فرهنگ عمومی جامعه به ویژه نسل کودک و نوجوان را دارند.

حسینی با بیان اینکه ضربه زدن به نظام اقتصادی از اهداف دشمنان نظام است، عنوان کرد: برای مقابله با موضوع، طرح ایثار در سطح واحدهای صنفی پوشاک، لوازم آرایشی و بهداشتی، اسباب بازی و ذهنی، کتاب و نوشت ‌افزار فروشی‌ ها به اجرا در آمد.

وی با اعلام اینکه این طرح در تمامی شهرستانهای گیلان اجرا شده است، افزود: در راستای اجرای این طرح چهار هزار و 411 واحد صنفی استان مورد بازدید قرار گرفت.

رئیس پلیس امنیت عمومی استان اظهار داشت: در این ارتباط 93 واحد صنفی به علت تخلفات انجام شده، پلمپ و 126 نفر در این ارتباط دستگیر شدند.

وی اخذ تعهد از 731 نفر افرادی که 162 واحد ماده 27 قانون نظام صنفی را رعایت نکرده بودند را از دیگر اقدامات پلیس در اجرای طرح ایثار اعلام کرد.

حسینی همچنین درباره کشفیات پلیس در اجرای طرح ایثار خاطرنشان کرد: در راستای اجرای این طرح 10 هزار و 421 قطعه صور مبتذل، 28 دستگاه ماهواره، 37 دستگاه رایانه و چهار هزار و 285 عدد نوشت ‌افزار کشف شده است.

وی همچنین از کشف 21 هزار و 526 حلقه سی‌ دی مبتذل، 12 هزار و 644 فقره آلات قمار، 953 عدد نوار کاست غیرمجاز، پنج هزار و 472 البسه منقوش به تصاویر مبتذل و 294 اقلام علائم شیطان‌ پرستی را از دیگر کشفیات پلیس امنیت استان عنوان کرد.