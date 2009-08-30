به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سرهنگ حسین غلامی ظهر یکشنبه در نشست خبری با بیان اینکه در این مدت 44 فقره تصادف فوتی رخ داده است، افزود: این میزان در مقایسه با سال گذشته که 58 تصادف فوتی با 51 نفر کشته بود در مجموع 12 درصد کاهش نشان می دهد.

وی همچنین از کاهش 21 درصدی مجموع تصادفات به وقوع پیوسته در استان طی سال جاری خبر داد و بیان داشت: در این مدت چهار هزار و 666 فقره تصادف به وقوع پیوسته که دو هزار 741 فقره تصادف خسارتی است و دو هزار و 66 نفر نیز در اثر تصادفات جرحی مجروح شده اند.

سرهنگ غلامی اجرای طرح های مختلف از جمله تشدید برخورد با متخلفان سرعت و سبقت غیرمجاز، توقیف وسیله، منگنه کردن گواهینامه افراد متخلف را از اهم دلایل کاهش تصادفات در سالجاری عنوان کرد.

وی همچنین از راه اندازی سومین مرکز معاینه فنی وسایط سواری در ارومیه خبرداد و گفت: هم اکنون دو مرکز به همراه یک مرکز معاینه فنی وسایط نقلیه سنگین به همراه یک مرکز معاینه فنی وساط نقلیه سنگین در خوی و یک مورد دربوکان فعال بوده و مرکز معاینه فنی برای وسایط سواری و کامیون ها در شهرستان ماکو در حال راه اندازی است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان در ادامه از تشدید برخورد با افرادی که از نوشته ها، پرچم های خارجی و نیز پرده کرکره به همراه برچسب سیاه برای غیر قابل دید کردن شیشه های خودورهای خود استفاده می کنند خبرداد و گفت: همچنین افرادی که اقدام به نصب چراغ گردان، آژیر و بلندگو کنند نیز برخورد قانونی صورت می گیرد.

وی در ادامه از الزامی شدن نصب تاکسی متر در تمامی آژانس های تلفنی، تاکسی های فرودگاه و ترمینال خبر داد و گفت: این طرح از ابتدای مهرماه سالجاری در سطح استان وارد فاز اجرایی می شود.