به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد احمدی منش ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این طرح با هدف ساماندهی خبرنگاران استانی و تعمیق اخلاق حرفه ای خبرنگاران در استان به اجرا در می آید.

وی افزود: براساس این طرح خبرنگاران استانی در سه گروه حرفه ای، نیمه حرفه ای و تجربی طبقه بندی شده و به استناد مستندات و سوابق خبرنگاری کارت خبرنگاری جدید دریافت خواهند کرد.

احمدی منش بیان کرد: دبیرخانه طرح ساماندهی خبرنگاران از کلیه خبرنگاران شاغل در نشریه های محلی و دفاتر سرپرستی دعوت می کنند نسبت به تکمیل و تحویل فرمهای پیوستی تا مورخ 15 مهرماه اقدام و به دبیرخانه طرح واقع در اداره مطبوعات و تبلیغات اداره کل تحویل کنند.

وی ادامه داد: بعد از اجرای طرح و صدور کارتهای جدید خبرنگاری بر اساس طرح مذکور کلیه کارتهای صادره از درجه اعتبار ساقط بوده و با ابلاغ این اداره کل به تمامی ادارات، نهادها و ارگانها تنها دارندگان کارتهای جدید به عنوان خبرنگار شناخته می شوند و مجاز به شرکت در تهیه خبر، گزارش، شرکت در مصاحبه های مطبوعاتی و استفاده از تسهیلات و خدمات مربوط به خبرنگاران است.