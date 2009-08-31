شهریار شهریاری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان اظهار داشت: ارزش ریالی این میزان صادرات 353 میلیارد و 711 میلیون و 159 هزار و 499 ریال بوده و ارزش دلاری آن 35 میلیون و 785 هزار و 543 دلار بود که به ترتیب نسبت به مدت مشابه سال قبل 43 و 33 درصد رشد داشته است.

وی اظهار داشت: این کالاها شامل رب گوجه فرنگی، محصولات معدنی، مواد غذایی، آهن آلات، فولاد، روغن خوراکی، سیب زمینی، فرش ماشینی، پرتقال و نارنگی و سیب درختی بوده است.

وی خاطرنشان کرد: این کالاها به کشورهای عراق، ترکمنستان، قزاقستان، فدراسیون روسیه، افغانستان، ازبکستان، رومانی، آلمان، گرجستان، اکراین، ویتنام، قرقیزستان و ترکیه صادر شده است.

به گفته شهریاری، همچنین در این مدت هفت میلیون و 47 هزار و چهار کیلوگرم کالا به ارزش ریالی 91 میلیارد و 16 میلیون و 293 هزار و 639 ریال از گمرک مرزی اینچه برون به کشور وارد شد که به ترتیب از نظر وزن و ارزش ریالی 303 و 294 درصد رشد دارد.

مدیرکل گمرکات گلستان ارزش دلاری این میزان واردات را 9 میلیارد و 194 میلیون و 393 هزار ریال اعلام و اضافه کرد: این مقدار نسبت به کالاهای وارداتی مدت مشابه سال قبل 264 درصد رشد دارد.

این مسئول ادامه داد: قطعات کارخانه آرد، نخ پنبه ای، سیلو، پروفیل، درب و پنجره، برنج، لوله و پرفیل آهن، ماشین آلات و ... از جمله اقلام وارداتی استان را تشکیل می دهند.

چهار مبادی صادراتی گمرکی در گلستان فعالیت دارد.