329 هزار تماس با مرکز فوریتهای پلیسی 110 گیلان برقرار شد

محمد میرفیضی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از مجموع این تماسها تعداد 152 هزار و 260 مورد عملیاتی و تعداد 168 هزار و 764 مورد منجر به راهنمایی و ارشاد شده است.

وی شهرستانهای رشت را با 63 هزار و 563 مورد (44 درصد)، لاهیجان با هفت درصد و رودسر با شش درصد را به ترتیب بیشترین برقراری تماس با سامانه پلیسی 110 اعلام کرد.

معاون نیروی انتظامی گیلان همچنین با اشاره به درخواستهای فوریتی مردم در این تماسها ادامه داد: سرقت، مواد مخدر، جرائم امنیتی، قاچاق کالا و ارز، شرارت، نزاع و درگیری، تصادف و امور امداد و نجات جاده‌ ای از موارد عمده تماسهای مردمی بوده است.