  1. استانها
  2. گیلان
۹ شهریور ۱۳۸۸، ۱۰:۳۹

329 هزار تماس با مرکز فوریتهای پلیسی 110 گیلان برقرار شد

329 هزار تماس با مرکز فوریتهای پلیسی 110 گیلان برقرار شد

رشت - خبرگزاری مهر: معاون عملیات فرماندهی انتظامی گیلان از برقراری 329 هزار و 113 تماس مردمی با مرکز فوریتهای پلیسی 110 طی پنج ماهه سال جاری خبر داد.

محمد میرفیضی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از مجموع این تماسها تعداد 152 هزار و 260 مورد عملیاتی و تعداد 168 هزار و 764 مورد منجر به راهنمایی و ارشاد شده است.

وی شهرستانهای رشت را با 63 هزار و 563 مورد (44 درصد)، لاهیجان با هفت درصد و رودسر با شش درصد را به ترتیب بیشترین برقراری تماس با سامانه پلیسی 110 اعلام کرد.

معاون نیروی انتظامی گیلان همچنین با اشاره به درخواستهای فوریتی مردم در این تماسها ادامه داد: سرقت، مواد مخدر، جرائم امنیتی، قاچاق کالا و ارز، شرارت، نزاع و درگیری، تصادف و امور امداد و نجات جاده‌ ای از موارد عمده تماسهای مردمی بوده است.

کد مطلب 938651

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها