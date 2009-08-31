علی اکبر لبافی در حاشیه افتتاح بیست و هفتمین مرکز کاریابی خصوصی در هرمزگان در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس گفت: از این تعداد ثبت نام کننده پنج هزار و 344 نفر مرد و دو هزار و 523 نفر زن بوده اند که تعداد چهار هزار و 632 نفر از ثبت نام شدگان در بنگاه های اقتصادی مشغول به کار شده اند.

دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان وظایف مهم مراکز کاریابی ها را تهیه اطلاعات از جویندگان شغل و کارفرمایان متقاضی کارگر، معرفی به مراکز آموزش فنی و حرفه ای برای انجام دوره های آموزشی، مشاوره شغلی و شناخت بازار کار داخلی و تهیه برنامه های ایجاد شغل است.

وی نقش کاریابی های خصوصی را در کاهش نرخ بیکاری استان هرمزگان که در بهار 88 به 5.8 درصد کاهش پیدا کرده بود را موثر دانست.

همزمان با هفته دولت بیست و هفتمین مرکز کاریابی خصوصی با حضور مسئولین استانی افتتاح شد.