به گزارش خبرنگار مهر در قم، پژوهشگر و مدیر این پروژه، ظهر یکشنبه با حضور در یک نشست خبری در محل مرکز رشد دانشگاه قم با تشریح روند آزمایش‌هایشان که از سال 85 تا 88 به طول انجامیده است، هزینه این طرح سه ساله را حدود 20 میلیون تومان و سرمایه اولیه برای رسیدن تولید انبوه محصول جدید را 200 میلیون تومان عنوان کردند.



پژوهشگر و مبتکر جوان این پروژه، ویژگی راکتور سیلیکاژل‌گرانول را پلیمر بالا و نیز مکانیک بالای آن ذکر کرد و گفت: این محصول در ایران فقط به صورت پرک تولید می‌شود و نوع گرانول آن که بسیار مورد نیاز صنعت چه در بخش‌های دولتی نظیر صنایع دفاع، نفت و گاز و چه در بخش خصوصی نظیر پلاستیک و شیشه سازی، تماماً از خارج وارد می‌شود که ما برای اولین بار با دستیابی به تکنولوژی گرانول این محصول قادریم با تولید دو تن گرانول در ساعت نیاز کشور را برطرف کنیم.



محمد غلامی گفت: هیدروژل گرانول دارای مکانیک بالایی است و تاکنون در سه سایز 40 تا 120 میکرون برای مصارف پتروشیمی، 2 تا 5 میلی متر مخصوص صنعت نفت، 3 تا 5 میلی متر جهت مصارف صنعت گاز تولید شده و عمدتاً در صنایع مذکور نقش کاتالیزور و رطوبت گیر دارد.



محمد غلامی 21 ساله می‌گوید قادر است با متد جدید که هنوز آنرا به ثبت نرسانده، تا 50 درصد زیر قیمت خارج از کشور، محصولش را در ایران تولید کند ژل سیلیکاژل‌گرانول هم اکنون با قیمت هرکیلو 3 هزار تومان به کشور وارد می‌شود.

و با متد جدید او حتی قادر خواهد بود زئولیت و اکتیو آلمینا را که این دو نیز در صنایع دفاع و گاز و فاضلاب کاربردارند، تولید کند.



محمد غلامی و مصطفی عابدینی، مدیر این پروژه که از روند جذب سرمایه و اعتبارات برای رسیدن به تولید انبوه ناراضی هستند در پایان این نشست خبری از نهادهای دولتی و مسئولان امر خواستند که با توجه به نیاز خودشان به این محصول حیاتی تسهیلات لازم را برایشان فراهم و با آنها بیش از پیش همکاری کنند.



محمدغلامی، مبتکر جوان طرح، در پایان باتقدیر وتشکر ازهمکاری مرکزرشددانشگاه قم افزود: با جذب حمایت‌های لازم جهت راه‌اندازی خط تولید، می‌توان سالانه از خروج 900 میلیون دلار ارز از کشور جلوگیری کرد.