به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت کتابک، سازمان بین‌المللی "آموزش برای توسعه" در کانادا (CODE) پس از بیست و شش سال همکاری با یونسکو عضو رسمی "شبکه نهادهای غیردولتی یونسکو" شد.

سازمان بین‌المللی "آموزش برای توسعه" یک سازمان غیردولتی است که در سال ۱۹۵۸ در کانادا بنیاد نهاده شد. این سازمان با نهادهای محلی در کشورهای در حال توسعه به ویژه در آفریقا همکاری می کند تا با به کار بستن روشهای توسعه پایدار برای بهبود آموزش به کودکان گام بردارد.

این سازمان در معرفی خود می‌گوید که "به هر کس که خواندن و نوشتن می‌داند" خدمات فرهنگی می‌دهد، از کتابخانه‌ها و دوره‌های پرورش مربی و آموزگار پشتیبانی می‌کند و به بیست زبان مختلف برای کودکان در کشورهای آفریقایی و کشورهای حوزه کارائیب کتابهای آموزشی و ادبیات منتشر می‌کند.

یونسکو هم اکنون با ۳۱۹ سازمان و ۱۹ بنیاد غیردولتی که فعالیتهایی مرتبط با یونسکو دارند، همکاری می‌کند و آنها را با یکدیگر مرتبط می کند.