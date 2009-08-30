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۸ شهریور ۱۳۸۸، ۱۵:۰۱

نخستین دانشگاه علمی - کاربردی بهزیستی گلستان راه اندازی شد

نخستین دانشگاه علمی - کاربردی بهزیستی گلستان راه اندازی شد

گرگان - خبرگزاری مهر: همزمان با هفته دولت نخستین دانشگاه علمی - کاربردی بهزیستی گلستان در شهرستان علی آباد کتول واقع در شرق این استان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فرماندارعلی آبادکتول ظهر یکشنبه در آئین افتتاح این طرح افزود: دانشجویان در چهار رشته در رشته های اصلاح و تربیت، آموزش مربی پیش دبستانی و آموزش خانه های تربیتی در مقطع کاردانی و آسیب شناسی اجتماعی با گرایش اعتیاد در مقطع کارشناسی در این دانشگاه پذیرش می شوند.

علی دنکوب افزود: مرحله اول پذیرش دانشجوی این دانشگاه به ظرفیت 390 دانشجو از مهرماه سال جاری آغاز می شود و در سالهای آینده نیز رشته های کارشناسی ارشد در این دانشگاه دایر می شود.

وی خاطرنشان کرد: ظرفیت مرکز آموزش عالی علمی کاربردی گلستان در دو ترم آینده از 300 دانشجو به هزار دانشجو افزایش می یابد .

به گفته دنکوب، به زودی هفتمین واحد دانشگاهی به نام دانشگاه علمی - کاربردی غیرانتفاعی در این شهرستان راه اندازی می شود.

فرماندار علی آباد کتول بیان داشت: این شهرستان یکی از قطبهای علمی استان است که 20 درصد دانشجویان استان را در پنج واحد دانشگاهی آزاد، آموزشکده فنی، سماء، پیام نور و دانشکده فنی و مهندسی گلستان در آن مشغول تحصیل هستند.

دانشگاه علمی کاربردی بهزیستی گلستان در طبقه و ساختمانی به مساحت دو هزار 400 مترمربع راه اندازی شد.

کد مطلب 938673

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