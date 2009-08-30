نخستین دانشگاه علمی - کاربردی بهزیستی گلستان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فرماندارعلی آبادکتول ظهر یکشنبه در آئین افتتاح این طرح افزود: دانشجویان در چهار رشته در رشته های اصلاح و تربیت، آموزش مربی پیش دبستانی و آموزش خانه های تربیتی در مقطع کاردانی و آسیب شناسی اجتماعی با گرایش اعتیاد در مقطع کارشناسی در این دانشگاه پذیرش می شوند.

علی دنکوب افزود: مرحله اول پذیرش دانشجوی این دانشگاه به ظرفیت 390 دانشجو از مهرماه سال جاری آغاز می شود و در سالهای آینده نیز رشته های کارشناسی ارشد در این دانشگاه دایر می شود.

وی خاطرنشان کرد: ظرفیت مرکز آموزش عالی علمی کاربردی گلستان در دو ترم آینده از 300 دانشجو به هزار دانشجو افزایش می یابد .

به گفته دنکوب، به زودی هفتمین واحد دانشگاهی به نام دانشگاه علمی - کاربردی غیرانتفاعی در این شهرستان راه اندازی می شود.

فرماندار علی آباد کتول بیان داشت: این شهرستان یکی از قطبهای علمی استان است که 20 درصد دانشجویان استان را در پنج واحد دانشگاهی آزاد، آموزشکده فنی، سماء، پیام نور و دانشکده فنی و مهندسی گلستان در آن مشغول تحصیل هستند.

دانشگاه علمی کاربردی بهزیستی گلستان در طبقه و ساختمانی به مساحت دو هزار 400 مترمربع راه اندازی شد.