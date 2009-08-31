محمدتقی جنیدی مدیرعامل بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دلایل حضور نیافتن "برت فراگنر" برگزیده دوره اخیر این جایزه در تهران برای دریافت جایزه‌اش گفت: فراگنر مدتی به بیماری مختصری مبتلا شده بود که همین موضوع و البته موضوع مهمتر از آن یعنی بحث بازنشستگی‌اش برگزاری مراسم این جایزه را به تاخیر انداخت.

وی افزود: خوشبختانه کسالت فراگنر رفع شده اما با توجه به اینکه وی در حال بازنشسته شدن از آکادمی علوم اتریش است منتظر می‌مانیم تا این بحثها خاتمه یابد و در فرصت مناسب از وی دعوت می‌کنیم تا با حضور در ایران جایزه‌اش را دریافت کند.

جنیدی لغو این جایزه را شایعه خواند و اضافه کرد: جایزه بنیاد موقوفات دکتر افشار بر جای خود باقی است و به روال دیرین خود برگزیده آن در بنیاد حضور می‌یابد تا آن را دریافت کند. البته هنوز به ارسال جایزه به اتریش نیندیشیده‌ایم که اگر اینگونه شود یک بدعت خواهد بود چرا که تا کنون هیچگاه جایزه بنیاد به کشور محل اقامت برگزیده آن فرستاده نشده است.

مدیرعامل بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار در عین حال گفت: با توجه به بحث بازنشستگی فراگنر امکان برگزاری این جایزه نه تنها تا پایان شهریور بلکه تا پایان فصل پائیز هم وجود ندارد و احتمال دارد در فصل زمستان اهدا شود اما در برگزار شدنش شکی نیست.

در دوره اخیر جایزه بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، برت فراگنر ایرانشناس و اسلام‌شناس اتریشی به دلیل "خدمات ارزنده‌ به تاریخ و فرهنگ ایران" به اتفاق آراء اعضای هیئت علمی این جایزه به عنوان فرد برگزیده ‌انتخاب شد. پیشتر قرار بود این جایزه با حضور فراگنر و حدود 500 چهره فرهنگی از ایران و دیگر کشورها برگزار شود که به دلیل کسالت فراگنر لغو شد.

اهدای جایزه‌ای با عنوان "جایزه تاریخی و ادبی دکتر محمود افشار برای زبان فارسی و وحدت ملی ایران" به شخصی که دارای آثار شعری یا نثری برجسته یا تحقیقات ارزشمند باشد و کاملاً با مقاصد واقف مطابقت داشته باشد، تعلق می گیرد که این کار از سال 68 آغاز شده و تا به حال به دانشمندان ایرانی و خارجی مانند نذیر احمد (هند)، غلامحسین یوسفی (ایران)، امین عبدالمجید بدوی (مصر)، محمد دبیرسیاقی (ایران)، ظهورالدین احمد (پاکستان)، جان هون‌نین (چین)، کمال عینی (تاجیکستان)، نجیب مایل هروی (افغانستان)، شارل هانری دوفوشه‌کور (فرانسه)، هانس دوبرین (هلند) و منوچهر ستوده (ایران) اعطا شده است.