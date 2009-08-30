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۸ شهریور ۱۳۸۸، ۱۴:۵۴

سازمان خبرنگاران بدون مرز:

دهها خبرنگار همچنان در جهان مفقودند/ مکزیک و سریلانکا جزو بدترین ها

دهها خبرنگار همچنان در جهان مفقودند/ مکزیک و سریلانکا جزو بدترین ها

سازمان خبرنگاران بدون مرز در گزارشی از در دست نبودن اطلاعاتی جدید از سرنوشت دهها روزنامه نگار مفقود شده و یا به گروگان گرفته شده طی سال های اخیر خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الدستور اردن، سازمان خبرنگاران بدون مرز در بیانیه خود آورده است: ناپدید شدن تعداد کثیری از روزنامه نگاران و خبرنگاران این امر را به اثبات می رساند که دشمنان و مخالفان آزادی رسانه ها در استفاده از بدترین روش ها برای بستن دهان اصحاب رسانه هیچ تردیدی نمی کنند.

در این بیانیه با اشاره به مکزیک و سریلانکا، از این دو کشور به عنوان کشورهایی یاد شده که شاهد بیشترین میزان ناپدید شدن روزنامه نگاران و خبرنگاران بوده است.

همچنین در کشورهای آفریقایی اریتره و گامبیا در سال های اخیر میزان ناپدید شدن خبرنگاران بالا بوده است.

کد مطلب 938687

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