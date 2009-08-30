رسانه ملی نقش خود را در احیای هویت دینی به خوبی ایفا نکرده است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حجت الاسلام محسن اسماعیل پور ظهر یکشنبه در نشستی خبری افزود: باید در نظر داشت چنانچه رسانه ها نتوانند نقش خود را در راستای احیای هویت دینی ایفا کنند نخواهند توانست منطبق با دهه چهارم انقلاب اسلامی باشند و وجاهت مطلوبی نیز ندارند.

وی با تاکید بر اینکه در ماه رمضان باید توجه رسانه ها بیشتر به سمت مسائل دینی باشد و نباید در این مدت در مسائل مادی سیر کنند، افزود: امروزه توجه بالایی که جوانان به سمت مسائل دینی دارند و طبق آمار 97 درصد به دین به عنوان یک عنصر سازنده و حیاتی برای خود یاد می کنند از این رو ضروری است که رسانه ها و خبرنگاران به این موضوع بیشتر پرداخته و توجه جدی تر در این حوزه داشته باشند.

مدیر سازمان ملی جوانان استان فارس علاوه بر نقش رسانه ها، از توجه به نوآوری و ابتکار در احیای دستورات دینی به عنوان یکی دیگر از عوامل مهم در ارتقای هویت دینی یاد کرد و افزود: نوآوری موضوعی است که در ارتقای هویت دینی طی مدت اخیر تاثیرات مناسبی بر جای گذاشته است و به عنوان نمونه اقدامات نوآورانه ای که در عرصه انجام مراسم اعتکاف انجام شد مورد توجه بسیار زیاد جوانان نیز قرار گرفت.

حجت الاسلام اسماعیل پور در ادامه سخنان خود از برگزاری آیین رمضانیه با عنوان آیه های مهربانی خبر داد و افزود: این آیین مجموعه ای از همنشینی ها، کارگاه ها و آشنایی با مسائلی دینی بوده که به مدت شش شب میزبان جوانان شیرازی خواهد بود.

وی از دیگر برنامه های آیه های مهربانی را حضور مسئولان استان در جمع جوانان و طرح مطالبات آنان دانست و اضافه کرد: در این یک هفته باغ مهرجوان میزبان سازمانهای مردم نهاد، کانونهای فرهنگی و فعالیت فرهنگی استان خواهد بود.