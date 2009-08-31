اقدامات مسلمانان جهان متأثر از معنویت رمضان است

شکوفایی تجارت خرمای پاکستان در ماه مبارک رمضان

در روزهای پیش از ماه مبارک رمضان و در طول این ماه صدها کارگر در فرآیند فروش خرما در شهر کوچک خیرپور پاکستان در چهل کیلومتری شمال کراچی اشتغال دارند تا نیاز درحال رشد مسلمانان را برای ماه رمضان تأمین کنند.

بشیر ماهر رئیس انجمن بازار خرما در این منطقه گفت: تجارت خرما در روزهای پیش از ماه رمضان و در طول ماه رمضان به نقطه اوج خود می‌رسد چرا که همه مسلمانان می‌خواهند با توجه به حدیث پیامبر(ص) روزه خود را با خرما باز کنند. در آستانه ماه مبارک رمضان درحالی که کارها به‌شدت ادامه دارد ما شبها را هم برای پاسخ به تقاضاها کار می‌کنیم.

پاکستان چهارمین تولید کننده خرما پس از مصر، ایران و عربستان سعودی است و دومین صادر کننده بزرگ خرما محسوب می‌شود. امسال پاکستان 600 هزار تن تولید خرما برای مصارف محلی و صادرات داشته است. بیش از 300 نوع خرما در پاکستان وجود دارند و همزمان با آغاز ضیافت الهی برگزاری نمایشگاههایی از خرماهای متنوع به یک روند عادی در سراسر پاکستان تبدیل شده است.

بشیر ماهر یادآور شد: هندوستان کشوری پرجمعیت است که جمعیت مسلمان آن نیز به رغم در اقلیت بودن قابل توجه است، از این رو ما نمی‌توانیم نیاز آنها در طول ماه مبارک رمضان و به مناسبت اعیاد هندو از نظر تأمین خرما پاسخ دهیم.

شکوفایی تجارت خرما در پاکستان منبع درآمدی برای صدها هزار پاکستانی محسوب می‌شود. صدها کارگر زن در بسته‌بندی خرماها شرکت کرده درحالی که همکاران مرد آنها خرماها را از درختها می‌چینند.

ضیافت افطار مرکز اسلامی دالاس در کلیسای محلی برگزار ‌شد

اعضای مرکز اسلامی دالاس هرسال سه بار ضیافت افطاری خود را با هماهنگی رهبران مسیحی به منظور اشاعه درک درست از اسلام در کلیساهای مسیحی برگزار می‌کنند و روز جمعه این مراسم افطاری با غذاهای سنتی در کلیسای مشایخی دالاس برگزار شد.

مسجد مرکز اسلامی دالاس که بیشتر مسلمانان آن ترک تبار بوده و در شهر ریچاردسون مستقر است به عنوان بخشی از شبکه بین المللی غیر رسمی مساجد، مدارس و سازمانهای خدمات اجتماعی فعالیت می کند و در فعالیتهای خود اهمیت بسیاری برای برنامه های بین دینی قائل است.

حدود 100 نفر از اعضای کلیسای مشایخی این منطقه با 50 نفر از اعضای این مسجد در مراسم افطاری شرکت کردند. برای مسلمانانی که در اقلیت زندگی می کنند دعوت از غیرمسلمانان برای شرکت در ضیافتهای افطاری چندان غیرمعمول نیست چرا که بسیاری از آنها با هدف ترویج چهره حقیقی اسلام و حتی دعوت غیرمسلمانان به اسلام این با نشان دادن حقیقت درباره دینی که به کرات مورد سوء باور قرار گرفته این نوع مراسم را برگزار می کنند. اما برگزاری این ضیافتهای افطاری خارج از مساجد و نهادهای اسلامی و تشکیل آن در یک کلیسا از ابتکارعملهای این مرکز اسلامی بوده که تا کنون با موفقیت پیش رفته است.

به دنبال مطرح شدن این ابتکار عمل کشیش کلیفورد کشیش ارشد این کلیسا گفت که برخی از اعضای کلیسا علت برگزاری چنین رویدادی و همخوانی آن با اهداف و رسالت کلیسا را مطرح می کردند از این رو وی با نوشتن یک مقاله در خبرنامه کلیسا به اهداف کلیسای مشایخی اشاره کرد و علت برگزاری یک ضیافت بین ادیان را در همخوانی با اهداف کلیسا برای اعضای کلیسای خود مورد تبیین قرار داد.

دبیرکل ناتو در مراسم افطاری احترام به اسلام را مورد تأکید قرار داد

دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) که پس از بحران انتشار کاریکاتورهای موهن علیه پیامبر اسلام به دنبال بهبود روابط با جهان است در یک مراسم افطاری در آنکارا شرکت کرد و حضور خود را نشانه واضحی از احترام به اسلام به عنوان یکی از ادیان بزرگ دنیا عنوان کرد.

" آندرس فوگ راسموسن" دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ( ناتو) در این مراسم افطاری گفت: روزه داری یک ارزش جهانی است که تنها منحصر به مسلمانان نشده است. روزه داری به معنای یادگیری صبر و شکیبایی، تواضع، پرهیز، صدقه دادن و رسیدن به وضعیت اقشاری است که در زندگی از اقبال کمتری برخوردار هستند. این ارزشهای جهانی فراتر از ادیان و فرهنگها محسوب می شوند.

رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه نیز اظهارات راسموسن درباره اسلام را امیدوار کننده و مایه دلگرمی دانست و گفت: این اظهارات پیامی برای مسلمانان سراسر جهان دارد.

اردوغان نیز تصریح کرد: ترکیه به شدت با اینکه غرب افراط گرایان را به اسلام نسبت می دهند مخالف است و همواره خواستار احترام بیشتری از سوی آنها نسبت به اسلام و پیروان آن شده است.

مسلمانان غزه رمضان را در ویرانه‌های مساجد می‌گذرانند

مسلمانان شهر جنگ‌زده غزه که از تبعات تهاجم رژیم صهیونیستی رنج می‌برند ماه رمضان نمازهای جماعت خود را در مساجد و نمازخانه‌های موقتی اقامه می‌کنند که با دیوارهای پلاستیکی و سقفی از برگهای نخل ساخته شده‌اند.

محمد بدر جوان اهل غزه گفت: ما مساجد خود را از پلاستیک و نایلون بازسازی کردیم تا آنها را با حضور نمازگزاران ماه رمضان گرم نگه داریم.

شهره غزه در ویرانه های مساجد خود که به واسطه حملات صهیونیستها در ماه دسامبر تخریب شده بود به استقبال ماه رمضان رفته است، اما در آستانه ماه مبارک رمضان زمانی که مسلمانان قسمت اعظم وقت خود را به نزدیکی بیشتر با خدا اختصاص می دهند جوانان این شهر به سختی کار کردند تا بتوانند نمازخانه های موقتی بنا کنند که در این ماه میزبان جمعیت نمازگزاران باشند.

در شرایطی که اسرائیل غزه را تحت محاصره قرار داده است این شهر نمی تواند از مواد اولیه برای بازسازی خانه ها و مساجد استفاده کند و مصالحی جز پلاستیک و برگ نخل در اختیار مسلمانان نیست. دست کم 1417 فلسطینی که نیم بیشتر آنها زن و کودک بودند در جنگ اسرائیل علیه غزه کشته شدند. این جنگ سه هفته ای 100 مسجد، 20 هزار خانه مسکونی، 48 دفتر دولتی و 31 ایستگاه پلیس را تخریب کرد.

اسلام مسلم امام جماعت یکی از همین مساجد اظهار داشت برای نمازگزاران اقامه نماز در این مساجد بازسازی شده دشوار است چون در، پنجره و در ندارند و صدای خیابان نیز سکوت مکان عبادی مسجد را بر هم می زند.

این درحالی است که بسیاری از مردم غزه اظهار می دارند این مشکلات نمی تواند آنها را از حال و هوای ماه رمضان دور کند و تلاشهای خود را برای بازسازی مساجد ادامه خواهند داد چرا که اعتقاد دارند رژیم صهیونیستی مساجد را تخریب کرد اما اراده ما غیرقابل تخریب است.

مساجد شیکاگو خطبه‌های ماه رمضان را بر محیط زیست متمرکز کرده‌اند

مساجد حومه شیکاگو در امریکا امسال موضوعات زیست محیطی را مورد توجه قرار داده‌اند، به طوری که ائمه‌جمعه این مساجد از مسلمانان خواسته‌اند امسال نسبت به مسئله بازیافت، استفاده از وسائل حمل و نقل عمومی، مصرف کمتر گوشت قرمز و سایر موضوعات زیست‌محیطی توجه بیشتری داشته باشند.

ماه رمضان در ایالات متحده امریکا از روز شنبه آغاز شده است. ائمه جمعه مساجد جومه شیکاگو نیز همزمان در سخنرانی‌های خود هنگام اقامه نماز جماعت مساجد از مؤمنان می خواهند اثر کربنی کمتری در محیط زیست گذاشته و حافظان بهتری برای محیط زیست باشند.

این پیامها بخشی از ابتکار عمل جدید " رمضان سبز" است که از سوی شورای سازمانهای اسلامی شیکاگو اتخاذ شده است تا توجه مسلمانان به محیط زیست جلب شود. شورای سازمانهای اسلامی شیکاگو فدراسیونی از 50 مسجد است که نمایندگی 400 هزار نفر مسلمان را در منطقه شیکاگو برعهده دارد.

مساجدی که در این ابتکار عمل سهیم شده‌اند باید این رویکردها را اجرایی کنند: غذای افطار را کاهش دهند، این کاهش غذا به معنای پرهیز از فراهم کردن سفره های رنگین افطاری و ساده و سلامت برگزار کردن آن است. استفاده از فرصت رمضان برای گردهم‌آوری مسلمانان و آموزش آنها برای تغییر رویکردهای خود به رویکرد دوستار محیط زیست و همچنین برقراری کمیته های سبز دائمی برای پیشبرد تلاشهای زیست محیطی در تمام طول سال از جمله ابتکار عملهای دیگر است.

رهبران جوامع مسلمان از نمازگزاران خواسته‌اند که در صورت امکان از وسائل حمل و نقل عمومی استفاده کنند و یا از اتومبیل یک نفر برای رسیدن به نمازهای جمعه و قرائتهای قرآن شبانه در مسجد استفاده کنند و از استفاده اتومبیل به صورت تک سرنشین اجتناب کنند.

استفاده کمتر از گوشت قرمز، غذای فرآوری شده در مقابل توجه به سبزیجات و میوه‌های تازه مورد تأکید این مساجد است.

رهبران مسلمان اعتقاد دارند که قرآن و احادیث نبوی نمونه‌ های روشنی از نقش مسلمانان در حمایت از محیط زیست را ارائه کرده است.

غیرمسلمانان برونئی در روزه‌داری با مسلمانان سهیم می‌شوند

بسیاری از غیرمسلمانان برونئی تصمیم گرفته‌اند در تجربه ماه مبارک رمضان با هموطنان مسلمان خود برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اسلام سهیم باشند.

ادی لانگ از غیرمسلمانان برونئی در این مورد گفت: این امر یک فراخوان اجتماعی است تا یک مسئله دینی، تجربه روزه داری من نیز بسیار هیجان انگیز بود چرا که در طول روز به قدری مشغله داشتم که غذا خوردن را فراموش کرده بودم.

مسلمانان در ماه رمضان به عنوان نهمین ماه از تقویم قمری قسمت اعظم اوقات خود را به نیایش و دعا به درگاه خداوند، انجام اعمال صالح و پرهیز می گذرانند. جمعیت کشور برونئی کمتر از نیم میلیون نفر است که عمدتا مالایی تبار هستند و از این تعداد 90 درصد را مسلمانان تشکیل داده اند. برونئی کشوری است در جزیره بورنئو در جنوب شرقی آسیا و پایتخت آن بندرسری‌بگاوان است.

حمیده دارومان مسلمان 28 ساله اظهار داشت که بیشتر همکاران غیرمسلمان وی در دانشگاه در طول ماه رمضان روزه دار هستند، گفت: آنها می دانند روزه داری که وظیفه دینی و شرعی برای مسلمانان است و از آنجایی که برای روزه داری آنها هم هیچ مانعی وجود ندارد این افراد تصمیم دارند با روزه داری خود در تجربه ما سهیم باشند. برخی از غیرمسلمانان تنها چند روز روزه می گیرند اما عده ای هم تمام ماه را روزه دارهستند. یکی از دوستان غیرمسلمان من می گوید که روزه داری یکی از راههای تجربه اسلام است و باعث می شود که ما به رنج دیگران پی ببریم.

ونگ جی یو 24 ساله کارمند یک شرکت IT که نخستین تجربه روزه داری اش در زمان دانشجویی بوده گفت: می خواهم باز هم این تجربه را تکرار کنم.

مسلمانان آلمان رمضان را در میان فعالیتهای ضداسلامی سپری می‌کنند

مسلمانان آلمان که هنوز هم از مرگ زن محجه توسط یک نژادپرست شگفت‌زده هستند ماه مبارک رمضان را در میان فعالیتهای ضداسلامی و تعصب راستگرایان سپری می‌کنند.

رمضان به عنوان ماه نیایش، دعا و ضیافت الهی نهمین ماه در تقویم قمری است که در آلمان از روز 21 آگوست ( 30 مرداد ماه) آغاز شد.

رسانه های آلمان نیز در آستانه ماه مبارک رمضان به دنبال مرگ مروه شربینی بر اسلام هراسی تمرکز کردند.مروه شربینی زن مسلمان 32 ساله و محجبه اول ماه ژوئیه در یک دادگاه فرجام خواهی با 18 ضربه چاقوی متهم نژاد پرست به قتل رسید. در حالی که این دادگاه برای اهانتهای متهم نسبت به شربینی انجام شده بود. این قتل وحشتناک در دستگاه قضایی آلمان به خشم مسلمانان آلمان و سراسر جهان منتهی شد.

مدیر مجمع اسلامی آلمان اعلام کرد احزاب راستگرا نیز فعالیت ستادهای ضداسلامی خود را برای به دست آوردن رأی در انتخابات ماه آینده پارلمان افزایش داده اند. مسلمانان به رغم افزایش فعالیت ستادهای ضد اسلامی، موفق به انجام ابتکار عملهایی برای تقویت روابط اجتماعی خود در این کشور اروپایی شده اند، به طوری که برخی شهرداری ها با گروه های محلی در برگزاری ضیافتهای افطاری مشترک همکاری می کنند.

مسلمانان آلمان درهای این ضیافتهای افطاری به روی نیازمندان، رهگذران و مسلمانان می گشایند. از سوی دیگر توافق تمام مسلمانان آلمان برای آغاز ماه مبارک رمضان در یک روز از دستاوردهای مهم جامعه اسلامی این کشور است. مسلمانان آلمانی از پیشینه های قومی و ملی مختلفی هستند که پیش از این در تعیین یک روز مشترک در ماه مبارک رمضان به توافق نمی رسیدند. بیش از 4 میلیون مسلمان در آلمان زندگی می کنند که 220 هزار نفر آنها در برلین ساکن هستند.

مسلمانان نیویورک مرکز توزیع افطاری رایگان تشکیل دادند

پس از موفقت مراکز توزیع افطار رایگان توسط مسلمانان شهر گریس در حومه نیویورک امریکا در ماه رمضان سال گذشته، این تجربه موفق با برپایی یک مرکز بزرگتر به منظور گردهم آوردن ساکنان محلی مسلمان و غیرمسلمان امسال نیز ادامه خواهد یافت.

افطاری شبهای ماه مبارک رمضان در یونان از سوی مرکز فرهنگی مسلمانان روچستر فراهم می‌شود که نخستین مراسم آن این هفته با حضور داوطلبانی که در پارکینگ فروشگاه گریس ریدج کمک می‌کردند برگزار شد.

مراسم امسال در محلی بزرگتر برگزار شده که ظرفیت 250 نفر برای ارائه افطاری را دارد که این ظرفیت در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است.

ابراهیم اونال نایب رئیس مرکز فرهنگی اسلامی روچستر در رابطه با برگزاری این مراسم افطاری رایگان گفت: این افطاری‌ها راهی برای گردهم جمع کردن ساکنان این محله و حتی محله‌های اطراف برای افطار کردن هنگام غروب آفتاب است. غیرمسلمانان نیز در این نقطه گردهم جمع شده و در غذایی که فراهم شده سهیم می‌شوند. شرکت‌کنندگان در این مراسم افطاری پرسشهایی درباره افطار مطرح کرده و ما برای آنها اسلام و فرهنگ اسلامی را توضیح می‌دهیم.

نمایشگاه هنر اسلامی در اوکلوهومای امریکا برگزار شد

نمایشگاه هنر اسلامی در شهر اوکلوهوما به مناسبت ماه رمضان برگزار شده و تقوا ، پرهیزگاری و ایمانداری مسلمانان را در قالب نقاشی‌ها، طراحی‌ها و سفالکاریهای متنوع نشان می‌دهد.

تهمینه چیما هنرمند مسلمان از شهر ادموند امریکا احترام خود را به خداوند در قالب این نمایشگاه هنر اسلامی ارائه کرده است.

خداونده بخشنده و کریم چون بسیاری از اسماء الهی بخش لاینفکی از آثار هنری چیما است که در این نمایشگاه درساختمان "گنبد طلایی" به عنوان مرکز فرهنگی شهر اوکلوهوما برگزار شده است. مشارکت دین در هنر علت برگزاری این نمایشگاه در ماه مبارک رمضان بوده است که تا روز 25 سپتامبر ادامه خواهد داشت.

چیما 37 ساله اظهار داشت که پس از دریافت پیشنهاد برای به نمایش گذاشتن آثار هنری خود برای نمایشگاه هنر و فرهنگ اسلامی به‌شدت خرسند شده است و هیچگاه نتوانسته هنر خود را بدون مؤلفه‌های دینی تصور کند.وی همچنین اظهار داشت که می‌تواند به خلق تصاویری از منظره ها و گلها بپردازد اما ترجیح می‌دهد که در آثار هنری خود اشاره‌ای به خداوند داشته باشد.

سمیر هلسبرگ از دیگر هنرمندانی است که آثار هنری خود را در نمایشگاه ارائه کرده است. وی اظهار داشت که تا پیش از سال 2003 که به اسلام مشرف شد، به هیچ دینی باور نداشته است و این نمایشگاه را فرصتی برای سهیم شدن ایمان خود با سایرین می‌داند و امیدوار است که دیگران هم به یادگیری درباره دین اسلام علاقمند شوند.

نخست وزیر مالزی اهمیت حضور جوانان در مساجد را متذکر شد

نخست وزیر مالزی از مساجد و ائمه جماعات خواست جوانان را به نوعی به مساجد جذب کنند که علاوه بر حضور در نمازهای جماعت در فعالیتهای مسجد نیز حضور پررنگ و مستمری داشته باشند.

نجیب تون رزاق نخست وزیر مالزی در مراسم اهدای کمک مالی به 55 مسجد و 153 نمازخانه گفت: برای ما ترغیب جوانان برای رفتن به مساجد و نمازخانه ها بسیار اهمیت دارد، چرا که نمی‌خواهیم آنها از رفتن به چنین اماکنی دوری کنند.

نجیب اظهار داشت که در مساجد و نمازخانه‌ها همواره سنت این بوده که در سراسر ماه رمضان مملو از جمعیت باشد. اگرچه حفظ این جمعیت پس از ماه رمضان نیز حائز اهمیت است، چرا که پس از ماه رمضان تعداد افرادی که نمازها را به جماعت خوانده و به صحبتهای ائمه جمعه در منبر گوش فرامی دهند کاهش می‌یابد.

نخست وزیر مالزی افزود: مساجد و نمازخانه‌ها باید محلی برای نیایش جوانان و سالخوردگان باشد و نباید جمعیت چشمگیر آن صرفاً در ماه مبارک رمضان زیاد شود. رمضان شخصیت مسلمان را بهبود بخشیده و تقوا را در وی افزایش می‌دهد به طوری که انسان احساس می‌کند به خدا نزدیکتر است و حس گرسنگان و اقشار آسیب پذیر جامعه را درک می‌کند.

نجیب تون رزاق یادآور شد که تاریخ نشان می‌دهد که چگونه تمدن اسلامی از رشد و شکوفایی فاصله گرفته است و زمانی که وحدت از میان رفته یک ملت چگونه شکست خورده است. از این رو ضروری است که مسلمانان به عنوان رکن تمدن خود همواره در جستجوی دانش باشند.

راه‌اندازی "شبکه آموزش مبانی اسلام" ضروری است

رئیس جمهور روسیه در دیدار با مفتیان و سران جمهوریهای منطقه شمال قفقاز متعهد شد ضمن تعهد بر حمایت از رهبران مسلمان این منطقه، ضروت تأسیس یک شبکه تلویزیونی برای آموزش مبانی اسلام را متذکر شد.

دیمتری مدودوف رئیس جمهوری روسیه روز جمعه 28 آگوست ( 6 شهریورماه) در دیدار با رهبران مسلمان و سران این منطقه اظهار داشت: ما باید تمام حمایت ممکن را برای رهبران دینی، مفتیان و افرادی که در این منطقه خدمت می کنند فراهم کنیم، نمی توان بدون تشکیل یک جایگاه معتبر برای رهبران اسلامی با مشکلات مبارزه کرد . برای مبارزه با مشکلات منطقه رهبران مسلمانان می توانند به طور کامل روی دولت روسیه و رئیس جمهوری این کشور حساب کنند.

رئیس جمهور روسیه در تأکید اظهارات رمضان قادروف مبنی بر اینکه باید از اشتباهات گذشته خود درس بگیریم گفت: هیچ کس عاری از اشتباه نیست، ما باید با حقیقت رو به رو شویم و پاسخهای به روزی برای پرسشهایی پیدا کنیم که مردم عادی مطرح می کنند. در این رابطه مقامات می توانند به روز و مؤثر باشند.

مدودوف همچنین ضرورت تأسیس یک شبکه تلویزیونی برای آموزش و تعالیم مبانی اسلام را مورد تأکید قرار داد و گفت: درزمان حال که به سمت بخش دیجیتال می رویم راه اندازی یک شبکه که اسلام را آموزش دهد و آن را از منظر سنتی و برای کشور ما تفسیر کند ضروری به نظر می رسد.

دیمتری مدودوف خواستار عدم استفاده از عبارت " افراط گرای اسلامی" شد و گفت: من از رمضان قادروف رئیس جمهوری چچن مبنی بر اینکه افراط گرایان را نباید مسلمان بدانیم حمایت می کنم ، چرا که هیچ مؤلفه دینی در فعالیتهای آنها وجود ندارد حتی اگر خود را یک مسلمان پرهیزکار در نظر گیرند آنها را نمی توان مسلمان دانست.

براساس اظهارات رئیس جمهور روسیه ایجاد برنامه هایی برای فعال کردن جوانان شمال قفقاز جائز اهمیت است، متأسفانه این گروه ها و دارودسته های افراط گرا هنوز هم در به انحراف کشیدن جوانان موفق هستند و در این رابطه بهترین کار فراهم کردن یک برنامه برای فعال کردن آنها و ممانعت از موفقت افراط گرایان است.

هشدار دانشجویان مسلمان غنا به سازندگان فیلمهای منفی درباره اسلام

انجمن دانشجویان مسلمان غنا به صنعت فیلمسازی این کشور نسبت به تولید فیلمهایی که اسلام را با نگاهی منفی و نادرست به تصویر می‌کشد هشدار دادند.

انجمن دانشجویان مسلمان غنا طی بیانیه ای با ذکر چند فیلم که در این کشور تولید شده از آنها به عنوان فیلمهایی یاد کرد که تعمدا به ارائه سوء تعابیر از اسلام پرداخته اند و موجبات نارضایتی مسلمانان را فراهم می کنند.

در این بیانه آمده است که برخی از فیلمسازان این کشور اسلام را به عنوان دینی به تصویر کشیده اند که عدم تساهل، سرکوبی و خشونت را ترویج می کند و این تصویر از دین مقدس و مبین اسلام کذب محض است. این بیانیه از سوی رئیس ملی و دبیرکل انجمن امضا و روز دوشنبه 2 شهریور ماه در شهر کوماسی منتشر شده است.

انجمن دانشجویان مسلمان غنا اعلام کرده اسلام دوستار صلح است و از بی نظمی و اغتشاش، خشونت و تمام فسق و فجورهای اجتماعی بیزار است و به هیچ وجه نمی توان این دین را مانعی در راه پیشرفت جامعه دانست. در این بیانیه از تهیه کنندگان و فیلمسازان خواسته شده نسبت به تلاشهایی که برای مطالعه و درک اسلام، باورها و آداب آن انجام می دهند هشیارتر باشند تا اطمینان حاصل کنند دین را به روش صحیحی نشان دهند.

اعضا و مقامات این انجمن ارائه چهره حقیقی اسلام در فیلمها را عامل همزیستی مسالمت آمیز میان شهروندان توصیف و ابراز امیدواری کرده فصل حج امسال در این کشور با سازماندهی صحیح همراه باشد تا زائران بیت الله الحرام بتوانند بدون مشکل سفر معنوی خود را انجام دهند.