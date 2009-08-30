"برندتس" بازیکنان راه آهن را مجبور به روزه خواری نکرده است

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل باشگاه راه آهن برای پیگیری چگونگی طرح این موضوع صبح روز یکشنبه با کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تماس گرفت اما موفق نشد با مجتبی شریفی، رئیس این کمیته گفتگو کند. او در ادامه با عزیز محمدی، رئیس سازمان لیگ فدراسیون گفتگو کرد و از او خواست تا دلایل طرح آنچه به زعم او تهمت به باشگاه راه آهن بوده است، مشخص شود.

مدیرعامل باشگاه راه آهن شهرری به عزیزالله محمدی گفت: نمی دانم بر چه اساس به باشگاه راه آهن تهمت زده شده است. متاسفانه شما قبل از اینکه از صحت و سقم موضوع باخبر شوید، این مورد را رسانه‌ای کردید.

رئیس سازمان لیگ برتر نیز با اشاره به اینکه در این مورد اشتباهی رخ داده است، تاکید کرد نام راه آهن در بین باشگاه‌هایی که مربیان شان بازیکنان خود را وادار به روزه خواری کرده اند، وجود ندارد و طرح این موضوع شایعه بوده است.

انصاریفرد برای اثبات اینکه باشگاه راه آهن به هیچ عنوان با اصل روزه داری مخالف نیست و حتی برای این مورد پیش از آغاز ماه مبارک رمضان تدابیری اندیشیده است، گفت: پیش از آغاز ماه رمضان با سرمربی هلندی تیم جلسه گذاشتیم و او را نسبت به شرایط بازیکنان در این ماه توجیه کردیم. خوشبختانه برندتس به واسطه کار کردن با چند بازیکن مسلمان با ماه رمضان آشنا بود. این مربی هلندی احترام زیادی برای دین اسلام و مسلمانان قائل است و حتی پیش از آغاز مسابقات همانند بازیکنان به قرآن ادای احترام می کند و نام‌های ائمه(ع) را بر زبان می آورد.