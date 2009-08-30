به گزارش خبرنگار مهر در قزوین این مجموعه تلویزیونی که محسن آقالر کارگردانی و حمید رضا محلاتی تهیه کنندگی آن را بر عهده دارد در 13 قسمت 45 دقیقه ای تولید می شود که پس از اتمام مراحل فیلمبرداری و مونتاژ از شبکه استانی پخش خواهد شد.

مجموعه تلویزیونی جوانه ها داستان زندگی دختری به نام زرین است که در رشته مهندسی کشاورزی تحصیل کرده و در بازگشت به روستای خود با کار در مرکز تحقیقات کشاورزی جهاد کشاورزی را فزایش میزان تولید گندم و بازگرداندن رونق دوباره به روستا تلاش وافری می کند.

در این مجموعه تلویزیونی میترا شیرکوند، شیما مومنی، زهرا علایی ایفای نقش می کنند و حمیدرضا لطفی و روح الله بیگی مسئولیت مدیر تولید و تصویربرداری این مجموعه را برعهده دارند.

مدیرکل و جمعی از مدیران صدا و سیمای مرکز قزوین ظهر یکشنبه از مراحل تولید مجموعه تلویزونی جوانه ها که در روستای زرجه بستان از توابع شهرستان آبیک در حال تصویربرداری است، بازدید کردند.

معصومی فر مدیرکل صدا و سیمای مرکز قزوین در هنگام بازدید از مراحل تصویربرداری این مجموعه در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت: صدا و سیمای استان امسال 900 ساعت تعهد تولید برنامه در بخش سیما دارد که 25 ساعت از این برنامه ها به تولید تله فیلم و برنامه های فاخر اختصاص خواهد داشت.

وی ساخت برنامه با حال و هوای روتا و انعکاس جذابیتها و روابط سالم و صادقانه در روستاها می تواند ضمن آشنایی بیشتر مردم با فرهنگ اصیل مناطق مختلف به کاهش مهاجرت از روستاها به شهرها کمک کند.

معصومی فر تولید برنامه های فاخر با محوریت آداب و رسوم و فرهنگهای اصیل و توجه به فرهنگ بومی را از اهداف راه اندازی شبکه های استانی دانست.