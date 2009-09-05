کمکهای بلاعوض دولت به طرحهای کسب و کار تعاونی

غلامحسین حسینی نیا در گفتگو با مهر از کمک بلاعوض 15 میلیون ریالی وزارت تعاون به طرحهای کسب و کار خبر داد و گفت: در این زمینه با دانشگاه جامع علمی کاربردی تفاهم نامه ای به امضا رسید که هزار تعاونی فارغ التحصیلان دانشگاهی با 20 هزار عضو در مراکز وابسته به این دانشگاه ایجاد شود.

معاون آموزش، تحقیقات و ترویج وزارت تعاون اظهار داشت: در حال حاضر با طی مراحل مذاکرات رسمی و تفاهم با دانشگاه جامع علمی کاربردی، دستور تشکیل تعاونی های فارغ التحصیل دانشگاهی ابلاغ شده است.

حسینی نیا تاکید کرد: به منظور حمایت از تعاونی هایی که در دانشگاههای جامع علمی کاربردی راه اندازی می شوند کمک 15 میلیون ریالی برای تهیه طرحهای توجیهی کسب و کار در نظر گرفته شده است.

وی توضیح داد: در حال حاضر پس از ابلاغ تشکیل این نوع از تعاونی ها، توزیع استانی و سهمیه هر استان بر اساس ظرفیتها مشخص شده است.

معاون وزیر تعاون در ادامه به برگزاری همایشهای مختلف در مراکز استانها برای توجیه و شناساندن تعاونی های دانشگاهی خبر داد و افزود: در مجموع روند پیشرفت کار در این بخش خوب است.

به گفته حسینی نیا، تلاش شده است تا این هزار تعاونی به عنوان تعاونی های نمونه و الگو به جامعه معرفی شوند.

وی در پایان گفت: امیدورایم از این طریق بتوانیم گام مهمی در جهت ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان دانشگاهی از طریق تعاونی های یاد شده برداریم.