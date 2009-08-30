به گزارش خبرنگار مهر در سلماس، محمدباقر داریانی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان سلماس با بیان اینکه در سه سال گذشته بیش از 750 میلیارد ریال در بخش آب روستایی استان سرمایه گذاری شده است، افزود: توسعه شبکه آب روستایی یکی از معضلات بزرگ استان بود که در سالهای اخیر با اختصاص اعتبارات ویژه توانستیم شاخص بهره مندی را به میزان چشمگیری از ارتقاء دهیم.

وی با بیان اینکه شاخص بهره مندی روستائیان از آب شرب سالم و بهداشتی در سه سال گذشته از 47 به 73 ارتقاء یافت خاطرنشان کرد: هنوز با شاخصه های توسعه کشوری فاصله داریم و باید با تلاش و سخت کوشی به روند توسعه استان شتاب مضاعفی داد.

فرماندار شهرستان سلماس نیز در این جلسه تشکیل شورای اداری در مناطق روستایی را یکی از اقدامات موثر مدیریت شهرستان در شناسایی نیازها و رفع سریع مشکلات مردم عنوان کرد افزود : با تلاش شبانه روزی مدیران و تشکیل کارگروه های ویژه مشکلات شناسایی شده روستائیان در کوتاه ترین زمان بررسی و رفع شده است.

غلامحسین عماری مدیریت کارآمد مصرف سوخت، فعال سازی دوباره واحدهای تولیدی راکد در شهرستان و هماهنگی با سیاستهای دولت را از بارزترین شاخصهای عملکردی مدیران شهرستان سلماس عنوان کرد.

در ادامه این مراسم معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی با برقراری ارتباط تلفنی با یکی از اهالی روستاهای مرزی شهرستان سلماس به طور همزمان 57 طرح مخابراتی در این شهرستان به بهره برداری رسید.