غلامرضا آزادی تهیه‌کننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: بخشی از کار انجام شده و برای بازید و انتخاب لوکیشن به اصفهان می‌رویم، طبق برنامه‌ریزی انجام شده فیلمبرداری مهرماه در اصفهان شروع می‌شود.

آزادی فیلمبرداری این فیلم را برعهده دارد. فیلمنامه را که داستانی خانوادگی دارد غلامرضا گمرکی و بابک کاظمی نوشته‌اند و بهزاد آن را بازنویسی کرده است، تمام سکانس‌های این فیلم در اصفهان انجام می‌شود." شور زندگی" ، "روزی که خواستگار آمد" ، "مرد نامرئی" ، "دره شاپرک‌ها"و " کاکلی" فیلم‌هایی هستند که فریال بهزاد کارگردانی کرده است.

