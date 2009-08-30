20 هزار فرصت شغلی در آذربایجان غربی ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر در سلماس، نادر صفرزاده بعد از ظهر یکشنبه در آیین افتتاح واحد تولید آجر سفال این شهرستان با بیان اینکه قرارداد احداث یکهزارو 600 واحد تولیدی در قالب بنگاههای کوچک و زودبازده اقتصادی در استان نهایی شده است افزود: از این تعداد تاکنون 600 واحد در مناطق مختلف استان به بهره برداری رسیده و امیدواریم با رفع موانع اعطای تسهیلات به طرح های زودبازده و اشتغالزا سایر طرحها نیز به مرحله تولید برسند.

وی ظرفیت اشتغالزایی هر یک از واحدهای زودیازده را 20 نفر اعلام کرد و افزود : با تکمیل واحدهای باقی مانده 20 هزار فرصت شغلی جدید در استان فراهم می شود.

وی ادامه داد: برای ساخت واحد تولیدی آجر سفال سلماس 12میلیارد ریال سرمایه گذاری شده که 40 درصد آن از محل تسهیلات بنگاههای زدوبازده است.

صفرزاده اضافه کرد: با بهره برداری از واحد تولید آجر سفال ماشینی سلماس روزانه 50 هزار قالب آجر سفال 3 سانتی تولید و زمینه اشتغال برای 50 نفر از جوانان جویای کار منطقه فراهم شده است.

همچنین بعد از ظهر یکشنبه با بهره برداری از مرحله نخست مجتمع خان تختی سلماس آب شرب 10 روستا تامین شد

فرماندار سلماس در مراسم بهره برداری از این مجتمع گفت: مجتمع آبرسانی خان تختی با اعتباری افزون بر 27 میلیارد ریال و با هدف تامین آب شرب بیش از 10 هزار نفر از جمعیت 17 روستای منطقه احداث شده که در مرحله نخست آن آبرسانی به 10 روستا با جمعیت 4 هزارو 820 نفر آغاز می شود.

غلامحسین عماری افزود: برای آبرسانی به این روستاها بیش از 46 کیلومتر خط انتقال، 48 کیلومتر شبکه توزیع، دو حلقه چاه عمیق، ایستگاه پمپاژ و مخزن 420 متر مکعبی احداث می شود که برای تکمیل این پروژه 15 میلیارد ریال دیگر نیز باید اختصاص یابد.

همچنین امروزبا حضور معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی 104 پروژه عمرانی، تولدیی و خدماتی در سلماس به بهره برداری رسید.

همزمان با آخرین روزهای هفته دولت با حضور معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی بهره برداری از 99 پروژه عمرانی با اعتبار بیش از 234 میلیارد ریال و 5 طرح صنعتی و تولیدی با سرمایه گذاری 31 میلیارد ریال و اشتغالزایی 103 نفر در سلماس آغاز شد.

آبرسانی به 10 روستا، واحدهای تولیدی آجر سفال و تولید قند سلماس، توسعه شبکه مخابراتی در 57 روستا و بهره برداری از سالن ورزشی چند منظوره دانشگاه آزاد اسلامی سلماس از جمله پروژه های افتتاحی ویژه هفته دولت در سلماس است.