خون شهیدان رجایی و باهنر همچنان الهام بخش است

به گزارش خبرگزاری مهر در بیانیه حزب موتلفه اسلامی به مناسبت هشتم شهریور و هفته دولت آمده است: هشتم شهریور ماه سالروز تثبیت پیروزی شیفتگان خدمت بر تشنگان قدرت است که با خون مبارک دو یار صدیق امام (ره) شهیدان رجایی و باهنر امضا گشت.

این بیانیه می افزاید: این دو شهید والامقام که سالها در نهضت امام خمینی (ره) با ایثار و از خودگذشتگی مبارزه نموده بودند در سنگر خدمت نیز اثبات کردند که جیفه دنیا در نگاهشان بی ارزش تر از آن است که بتواند آنها را بفریبد. این دو شهید اگر چه دو شخص بودند لیکن فضائل انقلابی، دینی و تقوایی در آنها چنان شاخص بود که امروز به عنوان یک جریان فکری، عملی و انقلابی محسوب می شوند. شهیدان رجایی و باهنر که به تصریح خود رهبری موتلفه اسلامی را در برهه ای از دوره مبارزات بر عهده داشتند، از دغدغه های اصیلی شان از همان سالها، به ارمغان آوردن رفاه و معنویت برای ایران اسلامی بود و در عرصه خدمت به مردم نیز چنان خوش درخشیدند که نماد دولتمردان متعهد، متخصص و ایثارگر جمهوری اسلامی بودند. مبارزان نستوهی که رهبر فرزانه انقلاب که از سنگر مبارزه آنها را می شناخت حتی شهادتشان را هم درس آموز دانست. "الگوی دو چهره انقلابی مومن و خالص بودند و زندگی و شهادتشان درس آموز بود."

در ادامه این بیانیه می خوانیم: شهادتش درس آموز بود که پاداش صبر آنها در خدمت بود. با نگاه به استواری آنها در برابر جریانهای مخالف که بیش از دو سال فعالانه بر علیه شان توطئه کردند افترا زدند جنگ تبلیغاتی به راه انداختند اما تنها با توان بالای آنها در روشنگری افکار عمومی مواجه گشت و در نهایت بازنده گشتند. دشمانی که به گمان خویش در این مسیر در نهایت به شیوه ترور متوسل شدند آنها را جاودانه ساختند به تعبیر رهبر معظم انقلاب اینها شهدای هویت اصلی اسلامی نظامند که دلیرمردانه در مقابل دشمنان ایستادند خون مطهرشان آنچنان نافذ بود که جامعه را در تمام سالیان گذشته بیدارتر و آگاه تر کرد و امروز هم همچنان الهام بخش است. اگر چه برخی حضور آنها را نمی پسندند اما به فضل الهی به معنای حقیقی کلمه زنده اند و امروز امتداد حضورشان درغلبه گفتمان اصولگرایی بر فضای سیاسی کشور به خوبی آشکار شده که وعده الهی است "احیاء عند ربهم یرزقون"

در بیانیه حزب موتلفه آمده است: به نیکی شهادت آن پرچمداران امید، عدالت و عشق به ارزش های انقلاب را، هفته دولت نام نهاده اند تا با تکرار نام شهید رجایی و شهید باهنر این پرچم ها را که تعیین کننده خط مشی دولت و نظام جمهوری اسلامی است مشخص تر و واضح تر در برابر چشمان خود حفظ نماییم، تا فراموش نکنیم که از چه راهی عبور کرده و می کنیم و به کدامین افق روشن باید دست یابیم. اینک در سالروز عروج این شهیدان گرانقدر، دهمین دولت در آستانه شکل گیری است دولتی که رهبر معظم انقلاب در مراسم تنفیذ رئیس جمهورش یادآوری کردند که وقتی دولتی انتخاب شد و آمد وسط میدان همه باید به او کمک کنند چه از لحاظ سلیقه سیاسی با او همراه باشند یا نباشند. رجایی و باهنر در زمانه آزمایش خویش خوش درخشیدند اینک زمان آزمایش ما است که چگونه رهپوی آنها خواهیم بود.

حزب موتلفه اسلامی با بزرگداشت سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر در راستای تحقق چشم انداز بیست ساله و دیگر راهبردها و اهداف بلند فرا روی کشور که تحت سایه ولایت ترسیم گردیده است همچون تمام سالیان گذشته آمادگی همه جانبه برای تداوم و گسترش حمایت خود از دولت را اعلام می نماید و توفیق بیشتر دولت دهم را در پیمودن همان راه و مسیر روشن شهیدان این روز آرزومند است.