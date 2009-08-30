به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، بر این اساس به شهرداری مشهد اجازه داده می شود تا به استناد بند 19 ماده واحد قانون بودجه سال 88 کل کشور مبلغ دو هزار میلیارد ریال از اوراق مشارکت مذکور برای احیا بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر رضوی عرضه خواهد شد.

همچنین در این جلسه در خصوص احداث پایانه های اتوبوس رانی در سال جاری مقرر شد که کمیسیون حمل و نقل و خدمات شهری از طریق بازنگری در ردیف های برنامه حمل و نقل شهری در بودجه سال 88 شهرداری مشهد مورد بازنگری قرار گیرد و گزارش آن ظرف مدت حداکثر یکماه ارائه شود.

تدوین طرح جامع درآمدهای پایدار و سایر منابع مالی شهرداری مشهد از دیگر دستورهای مطرح شده در جلسه علنی امروز شورای شهر مشهد بود.

براساس این مصوبه مقرر شد طرح پیشنهادی به کارگروه بررسی تامین درآمدهای شهرداری مشهد ارسال شود تا با بهره گیری از تجربیات گذشته و توجه به برنامه میان مدت شهرداری مشهد گزارش کارشناسی جهت تصمیم گیری به شورای اسلامی شهر ارائه شود.

اصلاح الگوی مصرف و تهیه طرح جامع روشنایی و نورپردازی فضاهای شهر مشهد از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه علنی شورای اسلامی مشهد بود و مقرر شد جهت بررسی اقدامات انجام شده و رفع مدافع موجود کمیته ای مرکب از نمایندگان شرکت برق مشهد اصناف معاونت فرهنگی اجتماعی و شهرسازی مشهد تشکیل و موضوع از طریق معاونت شهرسازی و معماری پیگیری و نتیجه را ظرف مدت حداکثر 6 ماه به شورای شهر ارائه شود.

در جلسه امروز طرح کاهش تراکم قطعات با مساحت کمتر از حد نصاب تفکیک پیشنهاد رئیس کمیسیون برنامه بودجه و امور اداری مبنی تراکم عرصه های موجود در تراکم های مصوب طرح جامع بدون در نظر گرفتن حد نصاب قطعه مشروط به اجرای سایر ضوابط از نظر عرض معبر و تعداد واحدهای مجاز و تامین پارکینگ مورد نیاز مصوب شد.