به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه گاردین، بر اساس این استراتژی جدید که از سوی "گوردون براون" ترسیم شده انگلیس برای برقراری آشتی ملی میان طالبان و مردم افغانستان و همچنین آموزش نیروهای بومی افغان به منظور جایگزین شدن آنها به جای نیروهای ناتو است، تلاش خواهد کرد.

به نوشته این روزنامه، سفرگوردون براون به افغانستان به منظور افزایش محبوبیت در میان مردم انگلیس انجام شده است.

به گفته یکی از مقامات نزدیک به براون، مذاکره با گروه های شورشی نزدیک به طالبان و وادار کردن آنها به تغییر رویه خود هم اکنون تبدیل به یکی از راهکارهای انگلیس در افغانستان به منظور کاهش ناآرامی های این کشور شده، زیرا این کار امکان رسیدن به آشتی ملی را در افغانستان افزایش می دهد.

در همین رابطه کارشناسان معتقدند که طرح مذاکره با طالبان خود پیچیدگی های ویژه ای دارد زیرا دیدگاه های آنها با یکدیگر درباره جنگ متفاوت است.

از سوی دیگر براون، امروز پیشنهاد داد که ظرف یک سال آینده آموزش ارتش افغانستان به نحوی پیش برود تا آنها بتوانند مسئولیت حفظ امنیت کشور خود را بر عهده بگیرند تا بدین ترتیب امکان خروج نیروهای ناتو از افغانستان سریعتر از زمان ممکن فراهم شود.

براون که در اولین ساعات ابتدایی صبح امروز به طور غیر منتظره به افغانستان رفته قول داد که خودروهای زرهی جدیدی هم برای حمایت از جان سربازان بریتانیایی در مقابل بمب های کنار جاده ای، به افغانستان فرستاده خواهد شد.

براون امروز یکشنبه علاوه بر دیدار کوتاهش از ولایت هلمند در جنوب افغانستان، با حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان و عبدالله عبدالله، رقیب اصلی او در انتخابات ریاست جمهوری، گفتگویی تلفنی داشت.

در همین رابطه دولت براون تغییر دیگری نیز در استراتژی جنگی خود داده و آن اینکه به منظور کاهش هزینه های مربوط به جنگ، استفاده از گلوله های واقعی در آموزش نطامیان این کشور ممنوع شده است.