اسرائیل هنوز برای توقف شهرک سازی تصمیم نگرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "بنیامین نتانیاهو" پیش از برگزاری نشست هفتگی کابینه رژیم صهیونیستی گفت: ما هنوز توقف شهرک سازی را نپذیرفتیم و همچنان به گفتگوهای خود با مقامات آمریکایی ادامه می دهیم.

بر اساس این گزارش رژیم صهیونیستی تاکنون پیشنهاد آمریکا را برای توقف کامل شهرک سازی در کرانه باختری رد کرده است.

اما در عین حال مقامات رژیم صهیونیستی اعلام کرده اند که تا سال 2010 هیچ پیشنهاد جدیدی را برای توقف شهرک سازی ارائه نخواهند کرد.

با وجود فشارهای بین المللی برای توقف شهرک سازی در کرانه باختری، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در دیدار چهارشنبه خود با نخست وزیر انگلیس هرگونه شهرک سازی در قدس اشغالی را خارج از هر گونه مذاکره ای با طرف فلسطینی دانست.