"عریان کردن فمینیسم" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده در این کتاب ابتدا به تاریخچه و فلسفه پیدایش فمینیسم و مبانی نظری آن پرداخته و در ادامه به شرح موجهای مختلف فمینیسم می پردازد.

نویسنده در پایان نیز فمینیسم را از نظر رهبران جنبش فمینیستی در معرض نقد قرار داد و ضمن طرح اشکالات آن، وضعیت آینده این کتاب را نیز به چالش کشیده است.

نویسنده در 7 فصل، نبرد برای برابری زنان را از سال 1700 تا به امروز دنبال می کند و آنگاه پیش بینی‌هایی برای آینده فمینیسم ارائه می کند.

کلاین با اینکه کاملاً هوادار نسل اول فمینیستها بوده است نشان می دهد فمینیسم معاصر پس از دستیابی به هدف "برابری با مردان" در صدد دستیابی به برتری نسبت به مردان است که آشکارا در تضاد با هرگونه مفهومی از برابری است و فمینیسم امروزی یکی از علل اصلی بروز مشکلات و معضلات اجتماعی و حقوقی در فرهنگ معاصر آمریکاست.

خانم کلاین دارای مدرک دکترا از دانشگاه میامی و دانشیار فلسفه در کالج فلگ لر( flagler ) فلوریداست. او که یک فمینیست و استاد در رشته مطالعات زنان در آمریکاست در کتاب "عریان کردن فمینیسم" به افشاگری علیه فمینیسم پرداخته است.

این کتاب در 160صفحه در 3000 نسخه منتشر شده است .