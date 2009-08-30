به گزارش خبرنگار مهر، محمد مسعود سمیعی نژاد در حاشیه حضور وزیر پیشنهادی صنایع و معادن دولت دهم در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: سازمان بازرسی و دیوان محاسبات در حال بررسی اسناد مربوط به مزایده معدن انگوران هستند، این درحالی است که به وزارت صنایع اعلام شده است که برنده مزایده را تا اطلاع ثانوی اعلام نکند.

معاون وزیر صنایع و معادن بدون اشاره به اینکه دقیقا چه زمانی برنده مزایده معدن انگوران اعلام خواهد شد، افزود: واگذاری معدن انگوران از طریق مزایده اقدامی قانونی بوده اما در این بین بحث قیمت پیشنهادی برای خرید انگوران مشکل داشته است که این مشکل نیز به زودی برطرف خواهد شد.

وی تصریح کرد: در برنامه پنجم توسعه میزان اکتشافات معدنی در کشور به یک میلیون و250 هزار متر حفاری می رسد.

به گفته سمیعی نژاد، هزینه اکتشافات معدنی در کشور نیز امسال به حدود 100 میلیارد تومان رسیده است.