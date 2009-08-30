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۸ شهریور ۱۳۸۸، ۱۶:۲۳

نمایشگاه فروش پائیزه در شش شهرستان گلستان برپا شد

نمایشگاه فروش پائیزه در شش شهرستان گلستان برپا شد

گرگان - خبرگزاری مهر: نمایشگاه فروش پاییزه یا شرکت مسئولان استانی در شش شهرستان استان گلستان آغاز بکار کرد.

رئیس سازمان بازرگانی گلستان عصر یکشنبه در بازدید از نمایشگاه گرگان به خبرنگار مهر افزود: این نمایشگاه ها در شهرستانهای گرگان، گنبد، علی آباد، بندرگز، کردکوی و بندرترکمن آغاز شده و به مدت 10 روز دایر است.

نادعلی کهنسال اظهار داشت: در این نمایشگاه ها کالاهای مورد نیاز شهروندان شامل موادغذایی، فرآورده های لبنی، مواد پروتئینی ( مرغ و گوشت)، مواد شوینده و اقلام مورد نیاز دانش آموزان شامل کیف و کفش، مانتو و البسه و لوازم التحریر عرضه می شود.

وی خاطرنشان کرد: در نمایشگاه فروش پاییزه گرگان مشارکت کنندگان از واحدهای تولیدی داخل استان و یا نمایندگی های معتبر پخش در استان هستند.

به گفته کهنسال، نمایشگاه گرگان در قالب 62 غرفه در فضایی به مساحت دو هزار مترمربع محصولات از ساعت 9 تا 19 برای بازدید علاقمندان دایر است.

کد مطلب 938798

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