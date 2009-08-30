به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که فردا (دوشنبه) از ساعت 16 الی 18 در محل دفتر امور مشترک فدراسیونهای ورزشی برگزارخواهد شد از 30 داور مرد و 15 داور زن برگزیده تحت پوشش هیئت فوتبال تهران ، 40 داور پیشکسوت و 40 ناظر داوری تقدیر خواهد شد.

در این مراسم همچنین از 10 داور و کمک داور تهرانی مسابقات لیگ برتر شامل؛ مسعود مرادی ، نوید مظفری ، سعید مظفری زاده ، تورج حقوردی ، علیرضا فغانی و .. و کمک داوران شامل ؛ رسول فروغی ، علیرضا یزدانی و ...مورد تقدیر قرارخواهند گرفت.

دراین مراسم " کارت سبز" که ازسوی آلکس سوسی دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا برای ترویج بازی جوانمردانه در نظر گرفته شده است بین داوران توزیع خواهد شد.