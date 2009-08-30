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۸ شهریور ۱۳۸۸، ۱۷:۱۴

تقی پور:

روابط عمومی های همدان به صورت سلیقه ای عمل می کنند

روابط عمومی های همدان به صورت سلیقه ای عمل می کنند

همدان - خبرگزاری مهر: رئیس صدا و سیما مرکز همدان گفت: روابط عمومی های استان همدان از روند اصولی و علمی پیروی نمی کنند و به صورت سلیقه ای عمل می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، حجت الاسلام حسین تقی پور ظهر یکشنبه در دهمین همایش روابط عمومی های استان با اشاره به اینکه عصر حاضر عصر ارتباطات است، عنوان کرد: روابط عمومی ها حلقه ارتباطی بین مسئولان و مردم هستند و در زمانی این حلقه محکم تر خواهد شد که روابط عمومی ها به طور صحیح و علمی وظایف خود را انجام دهند.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز همدان با بیان اینکه مسئولان روابط عمومی، مشاوران مدیران و سخنگویان سازمانها هستند، افزود: برخی مدیران نقش اصلی روابط عمومی را نمی دانند و به روابط عمومی کمتر بها می دهند.

تقی پور اضافه کرد: به دلیل نبود نیروهای متخصص در حوزه روابط عمومی، در عصر ارتباطات و اطلاعات با مشکل بزرگ اطلاع رسانی روبرو هستیم.

رئیس صدا و سیمای استان همدان یادآور شد: روابط عمومی ها نیازمند آموزش های تخصصی هستند که صدا و سیمای استان همدان آماده هر نوع همکاری با مجموعه های روابط عمومی است.

در ادامه این همایش حمید عسگری نیز با اشاره به فراهم شدن بستر و ایجاد جریان دو سویه بین مخاطب و سازمان خاطرنشان کرد: تلاش در ایجاد جریان دو سویه می تواند زمینه برقراری ارتباطات بین‌المللی توسط روابط‌ عمومی‌ها را فراهم کند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری همدان تاکید کرد: روابط عمومی ها باید با بهره گیری از روشها و ساز و کارهای مناسب و علمی، دولت دهم را در امر اطلاع رسانی کمک کنند.
کد مطلب 938808

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