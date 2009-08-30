روابط عمومی های همدان به صورت سلیقه ای عمل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، حجت الاسلام حسین تقی

پور ظهر ی

کشنبه در دهمی

ن همای

ش روابط عمومی

های استان با اشاره به ای

نکه عصر حاضر عصر ارتباطات است، عنوان کرد: روابط عمومی

ها حلقه ارتباطی

بی

ن مسئولا

ن و مردم هستند و در زمانی

ای

ن حلقه محکم تر خواهد شد که روابط عمومی

ها به طور صحی

مدیرکل صدا و سیمای مرکز همدان با بی

ان ای

نکه مسئولا

ن روابط عمومی

، مشاورا

ن مدیران و سخنگوی

ان سازمانها هستند، افزود: برخی

مدی

ران نقش اصلی

روابط عمومی

را نمی

دانند و به روابط عمومی

کمتر بها می

پور اضافه کرد: به دلی

ل نبود نیروهای متخصص در حوزه روابط عمومی، در عصر ارتباطات و اطلاعات با مشکل بزرگ اطلاع رسانی

س صدا و سی

ما

ی

استان همدان ی

ادآور شد: روابط عمومی

ها نی

ازمند آموزش های تخصصی

هستند که صدا و سی

ما

ی

استان همدان آماده هر نوع همکار

ی

با مجموعه های روابط عمومی است.

در ادامه این همایش حمید عسگری نیز با اشاره به فراهم شدن بستر و ایجاد جریان دو سویه بین مخاطب و سازمان خاطرنشان کرد: تلاش در ایجاد جریان دو سویه می تواند زمینه برقراری ارتباطات بین‌المللی توسط روابط‌ عمومی‌ها را فراهم کند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری همدان تاکید کرد: روابط عمومی ها باید با بهره گیری از روشها و ساز و کارهای مناسب و علمی، دولت دهم را در امر اطلاع رسانی کمک کنند.