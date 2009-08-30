معامله 984 میلیون سهم در بازار سهام

به گزارش خبرگزاری مهر، در معاملات امروز بازار سهام 984 میلیون سهم به ارزش یک هزار و 544 میلیارد و 61 میلیون ریال در 19 هزار و 899 دفعه معامله شد. بانک صادرات ایران، سپنتا، باما، سیمان‌ سفیدنی‌ریز، سیمان‌غرب، صنعتی‌ آما، تولیدمواداولیه‌داروپخش، کارخانجات‌داروپخش،‌ تراکتورسازی ایران، پتروشیمی فناوران بیشترین افزایش قیمت را داشتند.

این در حالی است که سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه، حق‌تقدم البرز دارو، کالسیمین، آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌، صنایع‌جوشکاب‌یزد،‌ فرآورده‌های‌نسوزآذر، سنگ‌آهن‌گل‌گهر، فرآوری‌موادمعدنی‌ایران،‌ کنترل‌خوردگی‌تکین‌کو و فراورده­های نسوز ایران بیشترین کاهش قیمت سهام را تجربه کردند.

در پایان معاملات بازار سهام شاخص کل به عدد 11 هزار و 693 واحد رسید که نسبت به روز کاری پیش از آن 8/40 واحد کاهش یافت. شاخص سهام شناور آزاد با 9/55 واحد کاهش به 14 هزار و 25 واحد رسید. همچنین شاخص بازار اول با 7/38 واحد کاهش به 9 هزار و 692 واحد رسید. شاخص بازار دوم با 2/19 واحد کاهش به عدد 16 هزار و 135 واحد رسید. شاخص صنعت هم با 9/33 واحد کاهش به 9 هزار 375 واحد رسید.

براساس این گزارش سنا، امروز ارزش تقاضاهای خرید برای سهام بانک پارسیان به هشت میلیارد و 655 میلیون ریال رسید. ارزش صف­های خرید برای‌ سیمان تهران هشت میلیارد و 617 میلیون ریال، بانک سینا پنج میلیارد و 718 میلیون ریال، باما پنج میلیارد و 464 میلیون ریال، تراکتورسازی ایران چهار میلیارد و 676 میلیون ریال،‌ فولاد خوزستان چهار میلیارد و 424 میلیون ریال، ایران ترانسفو سه میلیارد و 771 میلیون ریال، پتروشیمی فناوران سه میلیارد و 557 میلیون ریال، سیمان کرمان دو میلیارد و 601 میلیون ریال و زامیاد دو میلیارد و 320 میلیون ریال بود.

ارزش سهام شرکت صنعتی دریایی ایران که برای فروش به کارگزاری‌ها سفارش شده بود، به بیش از 120 میلیارد ریال رسید. همچنین ارزش صف مخابرات ایران به 119 میلیارد و 911 میلیون ریال، حفاری شمال به 34 میلیارد و 12 میلیون ریال، توسعه معادن و فلزات به 21 میلیارد و 360 میلیون ریال،‌ مدیریت سرمایه گذاری امید به 19 میلیارد و شش میلیون ریال، سرمایه‌گذاری غدیر به 17 میلیارد و 882 میلیون ریال، مپنا به 16 میلیارد و 992 میلیون ریال، فولاد مبارکه اصفهان به 16 میلیارد و 545 میلیون ریال، سایپا به هشت میلیارد و 918 میلیون ریال و سیمان فارس و خوزستان به هفت میلیارد و 309 میلیون ریال رسید.