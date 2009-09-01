به گزارش خبرنگار مهر، اردوی آماده سازی یک هفته ای تیم فوتبال زیر 16 سال کشورمان از امروز آغاز شد که این تیم در نخستین دیدار تدارکاتی اش در این اردو، برابر تیم امید صبا با نتیجه 2 بر صفر مغلوب شد.

در این دیدار تدارکاتی که عصر سه شنبه در کمپ تیم‌های برگزار شد، علی فتحیان مهاجم این تیم به دلیل مصدومیت حضور نداشت و اکبر محمدی هم در هر نیمه از 2 تیم مختلف استفاده کرد تا از وضعیت آمادگی بازیکنان پس از تعطیلی چند روزه بعد از قهرمانی در مسابقات نوجوانان غرب آسیا شناخت پیدا کند.

این تیم که در حال حاضر صبح‌ها تمرینات خود را در ورزشگاه کاوه و عصرها در کمپ تیم‌های ملی پیگیری می کند، روز شنبه در دومین دیدار تدارکاتی خود به مصاف تیم بزرگسالان نیروی زمینی تهران خواهد رفت.

همچنین به نظر می رسد شرایط برگزاری اردوی خارج از کشور تیم زیر 16 سال که قرار بود در یکی از کشورهای هند یا سنگاپور انجام شود، مساعد نیست و درصورت قطعی شدن این موضوع، این تیم به دیدار تدارکاتی با تیم‌های آسیایی اکتفا می کند.

با توجه به همگروهی ایران با بحرین و تاجیکستان، مربیان این تیم درخواست بازی با امارات و تاجیکستان را مطرح کرده اند که برای قطعی شدن این دیدارها اقدامات اولیه صورت گرفته است.

تیم فوتبال زیر 16 سال ایران خود را برای حضور در رقابت‌های مقدماتی قهرمانی نوجوانان آسیا آماده می کند، مسابقاتی که از سوم تا هجدهم اکتبر(11 تا 26 مهرماه) در نپال برگزار خواهد شد. ایران در گروه B آن مسابقات و با تیم‌های نپال، بحرین، لبنان، تاجیکستان و مالدیو همگروه است.