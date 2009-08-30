مشکل آنتن دهی تلفنهای همراه در اتوبان ساوه - تهران رفع شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، هومان محمودی بعداز ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: همچنین در اتوبان ساوه - همدان، اراک - کمیجان، تفرش و آشتیان در تمام نقاط گوشی های همراه قادر به آنتی دهی هستند.

وی با اشاره به اینکه 99 درصد جاده های اصلی استان تحت پوشش تلفن همراه قرار دارند، اضافه کرد: در برنامه امسال و سالهای آتی بقیه روستاهای استان تحت پوشش تلفن همراه قرار می گیرند.

وی تعداد تلفنهای منصوبه در سطح استان از ابتدای امسال تاکنون را 15 هزار و 783 شماره، تعداد تلفنهای دایر شده را پنج هزار و 418 شماره عنوان کرد و اظهار داشت: در این مدت تعداد 13 هزار و 595 شماره تلفن همراه دایر شده است.

محمودی اضافه کرد: همچنین 14 ایستگاه‌ BTS تلفن همراه تاسیس، 182 پورت دیتا نصب و 73 کیلومتر شبکه فیبرنوری در استان اجرا شده است.

وی تعداد تلفنهای همگانی را 137 باجه عنوان کرد و گفت: در سطح استان مرکزی روستاهای بالای 38 خانوار تماما دارای تلفن ثابت هستند.

محمودی با اشاره به عملکرد و رتبه های استان طی سال گذشته ادامه داد: تاسیس 271 دفتر ICT روستایی، توسعه و ارتقا شبکه تلفن‌ همراه با راه‌اندازی 110 ایستگاه BTS، افتتاح و بهره‌ برداری از هزار و 37 طرح مخابراتی با هزینه بالغ بر 973 میلیارد ریال، راه‌اندازی سیستم اتوماسیون اداری، راه‌اندازی سیستم اعتباری تلفن ثابت و راه‌اندازی سیستم جامع امور مشترکان در مرکز استان از اقدامات سال گذشته این شرکت بوده است.

وی با اشاره به دایر شدن 128 هزار و 339 شماره تلفن همراه افزود: ضریب نفوذ تلفن همراه به میزان 8.76 درصد در سال گذشته ارتقا یافته است.

وی اضافه کرد: با دایر شدن بیش از 25 هزار و 10 شماره تلفن ثابت، ضریب نفوذ تلفن ثابت به میزان 1.25 درصد ارتقا یافته است.