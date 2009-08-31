به گزارش خبرنگار مهر، جامعه علمی و دانشگاهی کشور با تغییر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خود را برای رویارویی با شرایط جدید احتمالی آماده می کند که در این میان به خصوص روسای دانشگاهها به عنوان هدایت گران آموزش عالی کشور بیش از دیگر بخشهای علمی درگیر سنجش و محک وزیر جدید دولت دهم در وزارت علوم هستند.

با توجه به تاثیر انکارناپذیری که سیاستها و تصمیمات این وزارتخانه بر دانشگاهها و فضای آموزش عالی کشور دارد گروه حوزه و دانشگاه خبرگزاری مهر در گفتگو با چند تن از روسای دانشگاههای مهم کشور نظر آنها درباره اصلی ترین مشکل دانشگاهها در چهار سال گذشته و انتظارات از وزارت علوم دولت دهم مورد بررسی قرار گرفته است.

ارتباط با صنعت و فناوری ضروری است

بودجه جاری دانشگاه علم و صنعت هر سه ماه یک بار پرداخت شده که طبق مصوبه باید 25 درصد بودجه پرداخت شود اما متاسفانه در چند ماه گذشته هر باز تنها 18 درصد بودجه جاری دانشگاه پرداخت شده است رئیس دانشگاه علم و صنعت

محمد سعید جبل عاملی رئیس دانشگاه علم و صنعت در گفتگو با خبرنگار مهر بیشتر بر برنامه چهارم توسعه تاکید کرد و گفت: ظرفیت سازی برای توسعه تحصیلات تکمیلی و همچنین مقوله پژوهش و ارتباط آن با رساله های دکتری و کارشناسی ارشد از مهمترین برنامه هایی است که نیاز به توجه و پیگیری مخصوص وزارت علوم دارد.

وی افزود: هموارسازی و هدایت ارتباط دانشگاهها با صنعت و فناوری کشور نیز برای رشد و توسعه علم کشور ضروری است.

رئیس دانشگاه علم و صنعت درباره یکی از مهمترین مشکلات این دانشگاه به تاخیر در پرداخت بودجه جاری دانشگاهها اشاره کرد و گفت: بودجه جاری دانشگاه علم و صنعت هر سه ماه یک بار پرداخت شده که طبق مصوبه باید 25 درصد بودجه پرداخت شود اما متاسفانه در چند ماه گذشته هر باز تنها 18 درصد بودجه جاری دانشگاه پرداخت شده است.

نمی شود با دست خالی به اهداف سند چشم انداز رسید

امسال برای اولین بار قرار شد بودجه قابل توجه ای برای خرید تجهیزات در اختیار ما قرار بگیرد که آن هم با توجه به گرفتاری های مالی دولت لغو شد. بنابراین با دست خالی نمی توان به اهداف سند چشم انداز رسید رئیس دانشگاه صنعتی شریف

سعید سهراب پور رئیس دانشگاه صنعتی شریف نیز در گفتگو با مهر درباره مشکل اساسی این دانشگاه در سالهای اخیر گفت: مشکل اساسی دانشگاه صنعتی شریف و بیشتر دانشگاههای کشور این است که وسایل، تجهیزات علمی پژوهشی و آموزشی دانشگاهها مستهلک شده و متاسفانه سالهاست که بودجه درخور توجه ای در این زمینه به دانشگاهها پرداخت نشده است.

وی افزود: امسال برای اولین بار قرار بر این شد که بودجه قابل توجه ای برای خرید تجهیزات در اختیار ما قرار بگیرد که آن هم با توجه به گرفتاری های مالی دولت لغو شد.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف تصریح کرد: با دست خالی نمی توان به اهداف سند چشم انداز رسید.

سهراب پور کمبود خوابگاهها را از مشکلات خاص دانشگاه صنعتی شریف دانست و افزود: در شان دانشگاه صنعتی شریف که نخبگان کشوری و نفرات برتر المپیادهای علمی جهان در آن تحصیل می کنند نیست که هر پنج دانشجو را در یک اتاق جا دهد و بعضا در اسکان پنج نفره هم مشکل داشته باشد.

وی از افزایش پذیرش دانشجو انتقاد کرد و گفت: ملاک کیفیت تعداد دانشجو نیست بلکه مهم این است که به این نکته توجه داشته باشیم که چگونه می توان دانشجویان را به بهترین شکل تربیت کرد. در حال حاضر دانشگاه صنعتی شریف حتی در ارائه خوابگاه، خدمات دانشجویی، آزمایشگاه و حتی اتاق اساتید مشکل دارد.

دانشگاه به محلی برای چالشهای حزبی و سیاسی تبدیل نشود

باید شرایط دانشگاهها به لحاظ فرهنگی به گونه ای برنامه ریزی شود که فرهنگ تلاش در زمینه آموزش و پرورش و توسعه علم نهادینه شده و این گونه نباشد که دانشگاه به محلی برای چالشهای سیاسی و حزبی بدل شود رئیس دانشگاه بوعلی همدان

محمد علی زلفی گل - رئیس دانشگاه بوعلی همدان نیز به مهر گفت: تجهیزات آزمایشگاهی و وسایل آموزشی دانشگاهها جوابگوی نیاز آموزش عالی کشور نبوده و ضرورت ایجاب می کند که وزیر علوم جدید اقدامات جدی و اساسی را در راه اندازی نهضت تولید و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی در سطح ملی انجام دهد.

وی افزود: همان طور که تولید علم منجر به تولید تکنولوژی می شود تولید تکنولوژی نیز به تولید علم کمک خواهد کرد.

رئیس دانشگاه بوعلی همدان گفت: ساماندهی وضعیت کتابخانه ها و پایگاههای اطلاعات علمی به خصوص برای تحصیلات تکمیلی و تولید ثروت از علم اجتناب ناپذیر است.

وی افزود: وزارت علوم به عنوان پل ارتباطی بین دانشگاهها و نهادهای دولتی دیگر باید تدابیری را بیاندیشد که وزارتخانه های دیگر در مسائل مربوط به نفت و مخابرات و غیره بخشی از بودجه های پژوهشی مراکز تحقیق و توسعه را به عهده بگیرند.

زلفی گل تاکید کرد: باید شرایط دانشگاهها به لحاظ فرهنگی به گونه ای برنامه ریزی شود که فرهنگ تلاش در زمینه آموزش و پرورش و توسعه علم نهادینه شده و این گونه نباشد که دانشگاه به محلی برای چالشهای سیاسی و حزبی بدل شود.

امسال شاهد بی نظمی و تاخیر در پرداخت بودجه دانشگاهها هستیم

بحث پرداخت بودجه جاری دانشگاهها باید مورد توجه وزارت علوم دولت دهم قرار گیرد زیرا امسال شاهد بی نظمی و یا تاخیر در پرداخت هستیم رئیس دانشگاه تربیت مدرس

فرهاد دانشجو - رئیس دانشگاه تربیت مدرس تهران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه گفت: انتظار می رود که تعامل وزارت علوم با بدنه دانشجویی و هیئت علمی و روسای دانشگاهها بیشتر شده و به خصوص با تشکلهای اسلامی دانشگاهها رابطه ای منطقی و دوستانه وصمیمی برقرار شود تا دانشجویان، وزارت علوم را به عنوان پدری دلسوز احساس کنند.

وی افزود: بحث دیگری که واقعا دقت نظر وزارت علوم را می طلبد بحث پرداخت بودجه جاری دانشگاههای کشور است که امسال برای اولین بار شاهد بی نظمی و یا تاخیر در پرداخت این بودجه به دانشگاهها هستیم.

رئیس دانشگاه تربیت مدرس گفت: طی 6 ماه گذشته حدود 14 درصد بودجه جاری دانشگاه تربیت مدرس هم پرداخت نشده که واقعا دانشگاه را با مشکلات عدیده ای روبرو کرده است.

سند چشم انداز 30 ساله را فراموش نکنیم

از جمله مشکلاتی که اخیرا گریبان مدیریت دانشگاهها را گرفته است عدم توجه کافی وزارت علوم به تعهد خود در ارتباط با بودجه جاری دانشگاهها است که مشکلات زیادی را در پی دارد رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز

مرتضی زرگر شوشتری رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز نیز در گفتگو با مهر ضمن تاکید بر اهمیت توجه به سند چشم انداز در برنامه ریزی آموزشی گفت: با توجه به اهداف سند چشم انداز و بحث پژوهش در کشور باید طوری برنامه ریزی شود که بتوانیم در شاخصهای مختلف به ارتقای کمی و کیفی برسیم.

وی افزود: از جمله موارد حیاتی که نیاز به توجه ویژه وزارت علوم دارد ارتباط بین دانشگاهها و جامعه صنعتی کشور است که در همین زمینه حمایت از تاسیس رشته های بین رشته ای و دور شدن از فضای برنامه کلاسیک دانشگاهی می تواند تاثیر بسزایی داشته باشد.

رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز بودجه عمرانی دانشگاهها را مثبت ارزیابی کرد و تاکید کرد: از جمله مشکلاتی که اخیرا گریبان مدیریت دانشگاهها را گرفته است عدم توجه کافی وزارت علوم به تعهد خود در ارتباط با بودجه جاری دانشگاهها است که مشکلات زیادی را در پی دارد.

به گزارش مهر، به نظر می رسد که بیشترین دغدغه روسای دانشگاههای کشور مربوط به تجهیزات و امکانات آموزشی و ارتباط موثر دانشگاه با صنعت باشد هرچند که نابسامانی های اخیر و بی نظمی در پرداخت بودجه جاری دانشگاهها نیز موجب نگرانی مدیران دانشگاههای کشور شده است.