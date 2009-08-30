کاهش ۲۸ درصدی جان باختگان در دریای مازندران

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، علیرضا جمشیدی عصر یکشنبه در جلسه ستاد طرح دریای مازندران در استانداری از تشکیل ستاد دائمی سفر در استانداری مازندران به منظور ساماندهی و مدیریت امور مربوط به مسافران و گردشگران و هم استانی های که قصد استفاده از مواهب طبیعی و جاذبه های گردشگری استان را دارند، خبر داد.

وی گفت: بدین منظور دبیرخانه مستقل این ستاد در محل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایجاد شده که با حضور نمایندگان کلیه دستگاه های خدماتی و نظارتی درآن، زمینه های لازم جهت تامین امنیت، سلامت و رفاه مسافران فراهم شد.

وی با اشاره به کسب رتبه نخست کشوری این ستاد در ایام نوروز سال جاری عنوان کرد: این عامل انگیزه ای شد تا مسئولان استانی در ایام تابستان با تلاشی مضاعف، طرحهای دریا را جهت استفاده مطلوب هموطنان فعال و مدیریت کنند.

دبیر ستاد دائمی تسهیلات سفر استان از تشکیل و راه اندازی ۱۳۲ طرح دریا در این ایام خبر داد و افزود: در ۱۳ شهرستان ساحلی استان ستادهای شهرستانی تشکیل یافت که با فعال کردن دبیرخانه ستاد و برقراری جلسات منظم با ریاست فرمانداران، این طرحها مدیریت می شود.

جمشیدی از بکارگیری هزار و 237 نفر ناجی غریق در این طرحها خبر داد و گفت: از ابتدای آغاز رسمی این طرحها در تیرماه سال جاری تا کنون پنج هزار و 230 نفر غریق در سطح سواحل استان نجات یافتند.

مدیرکل امور اجتماعی و شوراهای استانداری با اشاره به افزایش قابل توجه مسافران تابستانی نسبت به سال گذشته اظهار داشت: با توجه به تعداد مسافران تابستانی در سال جاری، تعداد جان باختگان ۲۸ درصد کاهش داشته است.