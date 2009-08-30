واکنش آمریکا به تخلفات انتخابات ریاست جمهوری افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه تلگراف چاپ انگلیس، یک سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا به نقل از مقامهای کاخ سفید و شخص "باراک اوباما" گفت : ما هر گونه تخلفی را در انتخابات افغانستان محکوم می کنیم.

به گفته وی، برآمد این انتخابات در نشان دادن خواست مردم افغانستان بسیار مهم است و آمریکا تلاش می کند دولت افغانستان را به بررسیهای بیشتر درباره گزارشهای رسیده از وقوع تخلف در این کشور مجاب کند.

این در حالی است که با افزایش اخبار مربوط به وقوع تخلفات گسترده در جریان برگزاری انتخابات افغانستان در روز بیستم آگوست زمزمه های مربوط به کشیده شدن انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به دور دوم نیز شدت می گیرد.

در همین حال گزارشها از بروز اختلاف میان فرستاده ویژه آمریکا در افغانستان با "حامد کرزای" درباره نتایج انتخابات اخیر این کشور حکایت دارد. طبق این گزارش، قرار است روز چهارشنبه این هفته نمایندگان آمریکا، انگلیس و همپیمانان آنها در اروپا به منظور بررسی اوضاع افغانستان در پاریس گردهم آیند.

پیشتر"ریچارد هالبروک" در دیدار جمعه هفته گذشته خود با کرزای نگرانی های آمریکا درباره تقلب و دستکاری صندوقهای رای را مطرح کرده و گفت که برگزاری دور دوم انتخابات می تواند این رویداد را اعتبار بیشتری بخشد.