به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، نظرسنجی اخیر یک موسسه فعال در ترکیه نشان می دهد اکثریت مردم این کشور با طرح صلح پیشنهاد شده از سوی رهبر کردهای مخالف موسوم به "پ ک ک" موافق هستند. بر اساس این نظرسنجی که توسط "بنیاد پژوهشهای سیاسی، اقتصادی و جامعه شناختی" هر دو طیف شهروندان کرد و ترک در این کشور نظرمثبتی درباره طرح مذکور دارند.

در این نظرسنجی 10 هزار و 577 نفر از ساکنان 601 منطقه با طیف شهروندانی از هر دو ط شرکت داشتند و عمدتا موافق طرح اوجالان بودند. در دور جدید فعالیت کردهای ترکیه تاکید شده این افراد دیگر خواهان جدایی از خاک ترکیه و تشکیل یک کشور مستقل را ندارند.

کارشناسان موضوع اختلاف دولت ترکیه با کردهای پ ک ک پس از مسائل بحران اقتصادی و بیکاری به عنوان سومین معضل اساسی این کشور دانسته و معتقدند حل آن کمک زیادی به بهبود شرایط عمومی در این کشور می کند.

رهبر زندانی کردهای شورشی ترکیه طرح صلحی را برای حل اختلافات این گروه با آنکارا ارائه کرده که به "نقشه راه" موسوم بوده و از روز بیستم آگوست به مقامهای زندان ارائه شده است.

به گفته وکیل مدافع اوجالان، این طرح تا کنون به دست دولتمردان ترکیه رسیده و و باید به زودی شاهد اظهار نظرهای آنکارا درباره آن بود. انتظار می رود طرح صلح پیشنهادی رهبر پ.ک.ک، جنجال فراوانی را در محافل سیاسی این کشور به راه بیندازد.