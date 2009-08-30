حمیدرضا ترقی در گفتکو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرارسیدن سالروز ربودن امام موسی صدر، اظهار داشت: ریشه این حادثه به تبانی غرب با اسرائیل واعراب برمی گردد به گونه ای که این مثلث تبانی تاکنون موجب مسکوت ماندن پرونده امام موسی صدر شده اند.



وی افزود: طبیعتا در چنین شرایطی پیگیری پرونده امام موسی صدر با بن بستهای گوناگون سیاسی در منطقه ونظام بین الملل مواجه خواهد شد.



این عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با اشاره به علت اصلی عدم جدیت دولت نهم در پیگیری پرونده امام موسی صدر ، خاطرنشان کرد: موضوع امام موسی صدر موضوعی خارج از مسائل داخلی کشور است.



وی با بیان اینکه مسئله امام موسی صدر بیش از آنکه به ایران مربوط باشد به دولت ومردم لبنان مربوط است، گفت : جمهوری اسلامی خیلی دستش باز نیست تا بخواهد مدعی پرونده امام موسی صدر شود، به همین جهت بایستی مردم لبنان ومجامع ومحافلی که در این کشور هستند این موضوع را پیگیری کنند.



ترقی درعین حال تصریح کرد: البته جمهوری اسلامی ایران حمایتهایی را ازاقدامات حزب الله لبنان و جنبش امل وبقیه تشکلهایی که در لبنان علاقه مند به سرنوشت امام موسی صدر هستند و پیگیریهایی را برای روشن شدن وضعیت ایشان انجام داده اند ، انجام می دهد.



وی با اشاره به دیدار احمدی نژاد با معمر قذافی که موضوع امام موسی صدر در آن مطرح نشد، عنوان کرد: موضوع سیاست خارجی ایران در خصوص مسئله پیگیری وضعیت امام موسی صدر موضوعی شفاف است، پس چه رئیس جمهور مسئله امام موسی صدر را با قذافی مطرح می کرد و چه نمی کرد تاثیری در روند سیاست خارجی ما نداشت چراکه هم امام راحل وهم رهبری همواره بر چگونگی اعمال سیاست خارجی نظام تاکید ویژه ای داشتند که ارتباطی با موضوع ایرانی بودن امام موسی صدر ندارد .



عضو شورای مرکزی حزب موتلفه با بیان اینکه آیت الله سیستانی هم ایرانی است ولی ایشان را بعنوان یک عراقی می شناسیم، اظهار داشت: نباید پیگیریهایمان را طوری جلوه دهیم که آیت الله سیستانی و یا امام موسی صدر ایرانی هستند، بلکه بایستی آنان را با هویت فعلی شان به رسمیت بشناسیم.



وی پیگیری دولت خاتمی را در خصوص روشن شدن وضعیت امام موسی صدر را از روی علقه های قوم وخویشی که وی با امام موسی صدر داشت دانست وافزود: اما در دولت احمدی نژاد این علقه ها بر مبنای قانون اساسی استوار است.



معاون بین‌الملل حزب موتلفه‌ اسلامی دلیل اقامه نشدن دادگاهی بین المللی را درخصوص پیگیری وضعیت امام موسی صدر را همراه نبودن دولت لبنان در این مسئله خواند و گفت: دولت قبلی لبنان تحت تاثیر مستقیم آمریکا وفرانسه بودند ونه تنها سیاست پیگیری وضعیت امام موسی صدر را دنبال نمی کرد بلکه به نوعی خود در به تعویق افتادن پیگیری این پرونده نقش داشت.



ترقی درپایان متذکرشد: اگر جبهه حزب الله در دولت لبنان تقویت شود امکان بیشتر شدن پیگیریها از سوی دولت لبنان وجود دارد که در اینصورت همراهی جمهوری اسلامی را هم در بر خواهد داشت.

کد مطلب 938842